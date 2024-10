Nobody Wants This: ecco perché è la rom-com di cui avevamo bisogno

Dopo aver debuttato in streaming su Netflix il 26 settembre, Nobody Wants This è schizzata velocemente nella top 10 degli show più visti sulla piattaforma confermando il talento dei suoi protagonisti che riescono a realizzare una rom-com praticamente perfetta, grazie a un solido equilibrio tra leggerezza e intelligenza.

Creata da Erin Foster e interpretata da Adam Brody e Kristen Bell, Nobody Wants This ci ricorda infatti quanto amiamo ancora le commedie romantiche portando sullo schermo la storia di Joanne e Noah: una donna agnostica che conduce un podcast in cui racconta le proprie avventure amorose e un rabbino legato agli schemi della sua cultura di riferimento.

Ma perché Nobody Wants This sta piacendo così tanto?

Ecco 5 motivi per cui questa serie ha conquistato il pubblico.

1) Vibes familiari ma anche innovative

Le rom-com non sono mai passate di moda ma, spesso, negli ultimi anni hanno faticato a raccontare con schiettezza la società contemporanea. Con le sue vibes anni 2000, complice un cast che si è fatto le ossa in serie di successo come The OC e Veronica Mars, Nobody Wants This costruisce una storia in cui tutti possono rivedersi, ma in cui è anche possibile riconoscere le caratteristiche che rendono questo genere così amato.

2) Una storia moderna e realistica

Mettendo al centro due personaggi diversi quanto complementari, la serie riesce a parlare d’amore e dinamiche relazionali senza risultare scontata ma, al contrario, riflettendo su quanto sia complesso intrecciare relazioni nella società contemporanea.

3) Una riflessione sui pregiudizi

Nobody Wants This parla anche di pregiudizi, in questo caso culturali e religiosi, che ostacolano il legame tra i protagonisti; non tanto per i sentimenti che provano gli uni nei confronti degli altri, ma per l’avversione che le persone che li circondano hanno nei confronti della loro relazione.

4) Protagonisti in cui è facile riconoscersi

Con le loro debolezze e i loro pregi, i protagonisti della serie risultano credibili e realistici. La dinamica della loro storia esce così dalla finzione per andare a comunicare qualcosa in più a ognuno di noi.

5) Si ride e ci si commuove

Che rom-com sarebbe senza emozioni? Nobody Wants This fa ridere (molto) e anche commuovere (altrettanto), dando vita a un mix fresco e dinamico da guardare tutto d’un fiato.

