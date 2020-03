Noia di Nyv: audio e testo del brano dall’album Low profile

Noia è una delle canzoni contenute nell’album Low profile di Nyv. Nyv, 23 anni, nata in Lussemburgo vive a Cormano (MI), polistrumentista suona: pianoforte, chitarra e ukulele. Pubblica con Sugar l’album che contiene diversi inediti presentati ad Amici 19.

Audio

Noia

Testo

Ripercorro i miei peccati senza avere pathos

mentre chiedo a me stessa dov’è che vado

ma io no, non so cosa rispondere

non sono in grado di comprendermi

sollevo attimi di gioia da giustificare

so che le scuse sono gli alibi peggiori

ma io no, sarà che sono debole

se chiudo gli occhi davanti alle regole

Perchè sbagliando si impara ma chi sbaglia paga

non ha senso predicare l’onestà

se poi chi sbaglia nega e dice a voce alta scusa

se mi prende è solo colpa della

Noia, noia

dalla parte del torto

n0ia, n0ia

mentre la ragione chiede perdono

n0ia, n0ia

dalla parte del torto

n0ia, n0ia

mentre la ragione chiede perdono

Riconosco l’importanza degli errori

ma resto vulnerabile di fronte alle emozioni

se guardo indietro lo rifarei

perchè non sono in grado di comprendermi

faccio a pugni con lo stomaco per rimediare

ma non ha senso dimostrare il mio dolore

sarà che è tutto inutile

se infrango anche le regole

Perchè sbagliando si impara ma chi sbaglia paga

non ha senso predicare l’onestà

se poi chi sbaglia nega e dice a voce alta scusa

se mi prende è solo colpa della

Noia, noia

dalla parte del torto

n0ia, n0ia

mentre la ragione chiede perdono

n0ia, n0ia

dalla parte del torto

n0ia, n0ia

mentre la ragione chiede perdono

Gli sbagli non si possono dimenticare

per questo a voce alta io ti chiedo perdono

se mi prende è solo colpa della

Noia, noia

dalla parte del torto

n0ia, n0ia

mentre la ragione chiede perdono

n0ia, n0ia

dalla parte del torto

n0ia, n0ia

mentre la ragione chiede perdono

Fonte testo Angolotesti.it