Billie Eilish: al lavoro sul secondo album, ha scritto 16 canzoni

C’è molta attesa per il secondo progetto discografico di Billie Eilish, dopo il successo ottenuto da When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. L’album d’esordio ha infatti ottenuto notevoli riconoscimenti tra cui il debutto al primo posto della Billboard 200.

In una recente intervista, la cantante ha raccontato a che punto è con il suo prossimo disco, rivelando che lei e suo fratello Finneas hanno già scritto e composto molti pezzi. Per l’esattezza si tratta di ben 16 brani su cui la cantante ha lavorato e che sono risultati degni di essere inclusi nel progetto.

Insomma, si tratta di un periodo molto fortunato per la cantante che recentemente ha rilasciato due singoli, My future e Therefore I am. Ecco le sue dichiarazioni:

Penso che Finneas ed io siamo davvero entrati nel ritmo. Lo facciamo così velocemente. C’è stato un periodo di tempo, un mese fa o qualcosa del genere, stavamo semplicemente mandando messaggi all’etichetta del tipo, ‘Canzone fatta, un’altra canzone fatta, un’altra canzone fatta.’ Quindi, sono molto più brava. Lo adoro molto di più. In realtà mi diverto davvero ora e mi sento come se fossi abbastanza brava adesso.È la mia opera d’arte preferita in assoluto. È stato molto piacevole e soddisfacente e sono così entusiasta affinché le persone ascoltino questo album.

Dietro questo lavoro molto prolifico c’è però non solo la mano di Finneas ma anche della mamma di Billie Eilish. E’ stata lei a consigliare ai due ragazzi di sfruttare al meglio il lungo periodo della quarantena concentrandosi sulla registrazione di nuova musica, a dedicare almeno tre giorni a settimana per scrivere canzoni. Il primo brano ad essere stato completato è stata la delicata My future, scritta il primo giorno di questo programma voluto da Maggie, la madre di Billie.