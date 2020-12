2020 Wrapped di Spotify: ecco le canzoni e i cantanti dell’anno

Il 2020 è quasi finito. È stato un anno particolare e unico, dove siamo stati costretti a rimanere lontani gli uni dagli altri per tanto tempo. Ed è proprio per questo che la musica è stata così importante per tutti noi. 2020 Wrapped di Spotify, in questo senso, ci ricorda proprio quanto essa sia stata fondamentale per tenerci uniti di fronte alla tempesta.

Oggi Spotify svela gli artisti, gli album, le canzoni, le playlist e i podcast che hanno definito il 2020 e che i 320 milioni di utenti della piattaforma in tutto il mondo hanno ascoltato di più durante l’anno. Sia che si trattasse di tenersi informati, di cantare insieme o semplicemente di svagarsi, le persone hanno sempre potuto contare sul supporto dell’audio e gli artisti non hanno smesso di “creare”.



Quali sono dunque gli artisti del 2020? Qui sotto trovate i risultati completi di Spotify Wrapped 2020 a livello globale e italiano.

Gli artisti più ascoltati

Bad Bunny

Drake

J Balvin

Juice WRLD

The Weeknd

Le artiste più ascoltate

Billie Eilish

Taylor Swift

Ariana Grande

Dua Lipa

Halsey

Gli album più ascoltati

YHLQMDLG, Bad Bunny

After Hours, The Weeknd

Hollywood’s Bleeding, Post Malone

Fine Line, Harry Styles

Future Nostalgia, Dua Lipa

Le canzoni più ascoltate

“Blinding Lights” by The Weeknd

“Dance Monkey” by Tones and I

“The Box” by Roddy Ricch

“Roses – Imanbek Remix” by Imanbek and SAINt JHN

“Don’t Start Now” by Dua Lipa

"Blinding Lights" by The Weeknd

Gli artisti più ascoltati

tha Supreme

Sfera Ebbasta

Marracash

Guè Pequeno

Geolier

I Podcast più popolari

The Joe Rogan Experience

TED Talks Daily

The Daily

The Michelle Obama Podcast

Call Her Daddy

I generi di Podcast più popolari

Society & Culture

Comedy

Lifestyle & Health

Arts & Entertainment

Education

Spotify Wrapped 2020 Top List in Italia:

Gli artisti più ascoltati

tha Supreme

Sfera Ebbasta

Marracash

Guè Pequeno

Geolier

Le artiste più ascoltate

Elodie

Dua Lipa

Billie Eilish

Ana Mena

Elisa

Le canzoni più ascoltate

“Mediterranea” di Irama

“Good Times” di Ghali

“M’ Manc” di Shablo feat. Geolier and Sfera Ebbasta

“A Un Passo Dalla Luna” di Ana Mena e Rocco Hunt

“blun7 a swishland” di tha Supreme

Gli album più ascoltati

24 6451, tha Supreme

Persona, Marracash

DNA, Ghali

Mr. Fini, Guè Pequeno

