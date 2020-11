Zona gialla, zona arancione e zona rossa: i meme più divertenti sul DPCM

Ci siamo. Giuseppe Conte ha nuovamente parlato all’Italia intera questa sera, 4 novembre, facendoci di fatto ripiombare nell’incubo lockdown. Con un nuovo DPCM, che sarà in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre, l’Italia sarà divisa in tre zone: zona gialla, zona arancione e zona rossa.

La zona gialla, zona arancione e zona rossa corrispondo ad aree con diversi livelli di criticità relativamente all’epidemia di COVID-19. Dalla meno grave a quella più grave. In quest’ultima ci sono zone ad alto livello di contagi come Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria. Delle loro restrizioni, particolarmente a livello scolastico, su Ginger Generation vi abbiamo parlato qui.

Il popolo del web, per sdrammatizzare su una situazione che è di fatto molto drammatica, ha colto la palla al balzo anche stavolta. Come già accaduto in molte altre occasioni per questa pandemia, sono apparsi decine di divertenti meme dedicati alla zona gialla, zona arancione e zona rossa.

Qui sotto trovate una selezione dei più divertenti sulla zona gialla, la zona arancione e quella rossa!





“e per finire se manca qualche regione potete colorarla voi domattina se state in presenza”.. 🤓#COVID19#Conte#conferenzaconte pic.twitter.com/LrBjWhqawZ — Antonio Benni -🇮🇹 (@benq_antonio) November 4, 2020

è normale ridere così tanto? #conferenzaconte pic.twitter.com/Xu7u7ZsWyP — ᴇᴍɪ ❦ ⚯͛ loves sara ♡ delena stan acc (@annesgilb) November 4, 2020

“Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare!”…chi l’avrebbe detto che col #Covid_19 ce la saremmo giocata al vecchio e caro twister…in bocca al lupo e buon divertimento a tutti!!! #NUOVODPCM #conferenzaconte #Conte #Covid_19 pic.twitter.com/yc9bgLhQCf — Giuseppe D’Urso 🇮🇹🇪🇺 (@IBDUrsoGiuseppe) November 4, 2020

Purtroppo, nel caso ve lo steste chiedendo, non sono comprese stavolta regioni di colore verde. La seconda ondata dell’epidemia di Covid-19 ha infatti imposto misure molto dure in tutta la Penisola. Che dire, speriamo davvero di poterne uscire il prima possibile. Ridendoci su, magari, per ora sembra essere l’unica soluzione!