Il Premier Conte parla e il web impazzisce per lui. I migliori MEME.

Il Premier Conte parla alla Nazione e la sua conferenza stampa diventa un caso social. Come ormai vi abbiamo raccontato Conte è un divo dei social. Le sue apparizioni non mancano di causare reazioni e meme sul web. In particolare le sue dirette sono state oggetto di discussione. Noi abbiamo selezionato i più divertenti meme della rete.

🚨🚨 TUTTA ITALIA QUANDO #Conte ANNUNCIA UNA NUOVA DIRETTA 🚨🚨 pic.twitter.com/UTFcKkTgKj — El Vince (@vinzch96) March 28, 2020

Incominciamo con la puntualità di Conte. Il Premier avrà tanti pregi, ma non certo quello della puntualità. Questa volta la conferenza è iniziata solo con 20 minuti di ritardo, ma altre volte il ritardo è andato anche oltre l’ora.

io mentre aspetto la #conferenzastampa di Conte delle 19:20 pic.twitter.com/QxlPt1MhSF — Fabrizio Valerio (@frabiziovalerio) March 28, 2020

Nuova conferenza stampa di #Conte fra 10 minuti Gli italiani così: pic.twitter.com/xICvpsx1Nc — mat (@ahoy_boy98) March 28, 2020

#Conte annuncia la conferenza stampa alle 19:20 Italiani alle 19:25: pic.twitter.com/w2VloatLQJ — Killa (@KillaOnMobile) March 28, 2020

Poi non poteva mancare il tema dell’autocertificazione. Negli scorsi giorni da Palazzo Chigi sono usciti diversi modelli di autocertificazione. Questa ultima conferenza è stata preceduta da una domanda di fondamentale importanza: sarebbe uscita una nuova autocertificazione?

Vado ad accendere la stampante per la nuova autocertificazione — Gianvito Campanella (@GianvitoCampane) March 28, 2020



Non sono mancate poi le reazioni delle “bimbe” di Conte, ovvero le fangirl o fanboy.

FINO ALL’ULTIMA GOCCIA DI SUDORE

FINO ALL’ULTIMO GRAMMO DI ENERGIA#Conte pic.twitter.com/hEHIOtvfwR — mirco (@jupitears) March 28, 2020

“La storia non avverte quando arriva, non c’è uno stato membro che è esente da questo show. Mi batterò fino all’ultima goccia di sudore per ottenere una risposta europea forte rigorosa e coesa.” CONTE COLPISCE ANCORA #Conte pic.twitter.com/4c6xBKB5ai — Michela (@mikysunny) March 28, 2020

E tu cosa ne pensi di queste reazioni del web ogni volta che parla il Premier Giuseppe Conte?