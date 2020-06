Miley Cyrus risponde a Giuseppe Conte e parla in italiano

Uno scambio di tweet tra il Premier Giuseppe Conte e Miley Cyrus ha fatto esplodere il web. Ve ne avevamo già parlato dopo che la cantante di Mother’s Daughter aveva chiesto a Conte di partecipare insieme al resto nel mondo non solo nella lotta contro il Covid-19 ma anche nell’abbattere le diversità con il movimento Black Lives Matter. La risposta del Premier nostrano non si è fatta attendere così come la contro risposta di Miley.

La cantante ha infatti commentato: “Grazie Mille! Attendo l’impiego di nuovi fondi il 27 giugno in modo da avere accesso ai trattamenti e ai vaccini per tutti ovunque. #GlobalGoalUnite”.

Lo scopo della cantante era quella di creare awarness e stimolare il confronto con i leader mondiali. Da sempre Miley è in prima linea quando si tratta di lottare per gli altri e di fare qualcosa di concreto per la società. Anche questa volta ha detto la sua opinione e le sue richieste non sembrano rimaste inascoltate, con la risposta del Premier che in ogni caso ha suscitato non poche polemiche.

Tra chi ha ammirato la risposta di Conte e il suo operato e chi invece non ha apprezzato il suo aver risposto alla cantante. Per tutte le bimbe di Conte là fuori questo 2020 nonostante tutto, sta regalando alcune soddisfazioni almeno da questo punto di vista.

Grazie mille ! Looking forward to new funding commitments on June 27 needed to provide access to treatments & a vaccine for everyone, everywhere. #GlobalGoalUnite https://t.co/aLjii17ymo — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) June 13, 2020