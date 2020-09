Zayn: il primo singolo del suo terzo album è in arrivo! Ecco l’indizio!

Zayn Malik 3 is coming, è ufficiale! L’ex cantante degli One Direction ha deciso nelle scorse ore di cambiare l’immagine profilo dei suoi social. E questo segnale, ormai, ci siamo abituati, è inequivocabile! Gli artisti, infatti, cambiano i propri profili proprio in concomitanza con l’arrivo di una nuova era!

Zayn pubblica il suo terzo album di carriera: cosa sappiamo a riguardo?

Le informazioni a nostra disposizione su questo misterioso nuovo progetto discografico sono pressoché nulle. In generale, è probabile che Zayn lancerà prima un nuovo singolo trainante e solo successivamente il vero e proprio disco. Perlomeno, questa è la strategia a cui siamo abituati.

Zayn è rimasto a lavorare “in silenzio” per tutti questi mesi, senza concederci né foto dallo studio di registrazione né tantomeno scatti da parte di paparazzi. L’unico vero teaser riguardo questo nuovo progetto è stato un post Instagram, pubblicato dopo tanto tempo, che trovate qui sotto. “Ho della roba da farvi vedere” aveva commentato l’artista.

Il nuovo disco di Zayn, vi ricordiamo, arriverà a due anni di distanza circa da Icarus falls, il suo secondo album. Il disco, che non è stato accompagnato da promozione alcuna, ha proprio di recente superato il milestone di 1 miliardo di ascolti sulle piattaforme di streaming.

Oltre al nuovo singolo e al nuovo album, come saprete, Zayn è in questi giorni in attesa di diventare padre del suo primo figlio. La compagna Gigi Hadid è infatti incinta e, a brevissimo, partorità il suo primogenito. Fino a qualche giorno fa sembrava che il bimbo fosse nato, ma in realtà dovremo aspettare ancora un po’.