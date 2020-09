Pronti ad una vera e propria scorpacciata di BTS? I ragazzi, a brevissimo, saranno ospiti per un’intera settimana del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Proprio come successo in passato con Harry Styles, i BTS saranno in trasmissione (seppure da remoto) e ci regaleranno tonnellate di nuovi contenuti, che non vediamo davvero l’ora di vedere!

Che cosa faranno i BTS da Jimmy Fallon?

La residency dei BTS da Fallon inizierà il 28 settembre. Ogni giorno i ragazzi proporrano al pubblico un’esibizione diversa.

Ecco come Jimmy Fallon ha commentato la partecipazione dei Bangtan al suo show:

Adoriamo l’idea di poter avere i BTS nel nostro show. Questi ragazzi sono incredibili, e già sapete che supereranno le nostre già alte aspettative con una performance indimenticabile. L’ultima volta che sono stati da noi li abbiamo ospitati nella Grand Central Station di New York, ma stiamo lavorando per superarci. Ed il bello è che non parliamo di una sola sera con i BTS…ma di un’intera settimana!

I ragazzi stanno in questo modo spianando la strada, a livello promozionale, al loro tanto atteso nuovo disco, in arrivo entro la fine dell’anno.

Nelle scorse settimane i BTS hanno presentato il primo singolo di questo nuovo progetto, Dynamite. I numeri registrati fin’ora sono stati a dir poco straordinari. Il video ufficiale del brano è stato quello più visto in assoluto nelle prime 24 ore nella storia di Youtube. Il pezzo è inoltre schizzato dritto in vetta alla Billboard Chart dei singoli: con questo risultato, i BTS sono diventati il primo gruppo koreano ad avere debuttato alla numero uno nella classifica dei singoli USA.

Non vediamo davvero l’ora di scoprire cosa i ragazzi avranno in serbo per noi per questa residency da Jimmy Fallon!