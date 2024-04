Dua Lipa – Illusion: video, testo, traduzione e significato

Dua Lipa pubblica oggi Illusion. Il singolo è il terzo estratto del suo prossimo album che uscirà il 3 maggio, Radical Optimism.

Oltre a Illusion, l’album includerà i brani che hanno inaugurato la nuova era musicale della cantante, Houdini e Training Season.

Testo di Ilusion di Dua Lipa

[Verse 1]

I been known to miss a red flag

I been known to put my lover on a pedestal

In the end, those things just don’t last

And it’s time I take my rose-coloured glasses off

[Pre-Chorus]

I already know your type, tellin’ me the things I like (Mm)

Tryna make me yours for life, takin’ me for a ride (Mm)

I already know your type, think you playin’ your cards right (Mm)

Don’t you know I could do this dance all night?

[Chorus]

Ooh, what you doin’?

Don’t know who you think that you’re confusin’

I be like, ooh, it’s amusin’

You think I’m gonna fall for an illusion

[Post-Chorus]

Dance all night, dance all night

Dance all night, dance all night (I be like, ooh)

Dance all night, dance all night

Dance all night, dance, dance

[Verse 2]

Was a time when that shit might’ve worked

Was a time when I just threw a match and let it burn

Now I’m grown, I know what I deserve

I still like dancin’ with the lessons I already learned

[Pre-Chorus]

I already know your type, tellin’ me the things I like (Mm)

Tryna make me yours for life, takin’ me for a ride (Mm)

I already know your type, think you playin’ your cards right (Mm)

Don’t you know I could do this dance all night?

[Chorus]

Ooh, what you doin’?

Don’t know who you think that you’re confusin’

I be like, ooh, it’s amusin’

You think I’m gonna fall for an illusion

[Post-Chorus]

Dance all night, dance all night

Dance all night, dance all night (I be like, ooh)

Dance all night, dance all night

Dance all night, dance, dance

[Bridge]

Illusion

I really like the way you’re movin’

Yeah, I just wanna dance with the illusion

Yeah, I just wanna dance with

Yeah, I just wanna dance with

I could dance all night (Woo)

(Dance all night)

(Ooh-ooh-ooh-ooh)

[Chorus]

Ooh, what you doin’?

Don’t know who you think that you’re confusin’

I be like, ooh, it’s amusin’

You think I’m gonna fall for an illu— (Illusion)

Ooh-ooh, what you doin’?

Don’t know who you think that you’re confusin’

I be like, ooh, it’s amusin’ (Illusion, illusion, illusion, illusion)

You think I’m gonna fall for an illusion

Traduzione

[Verso 1]

È noto che mi sono persa una bandiera rossa

Sono noto per aver messo il mio amante su un piedistallo

Alla fine, quelle cose semplicemente non durano

Ed è ora che mi tolga gli occhiali rosa

[Pre-ritornello]

Conosco già il tuo tipo, mi dici le cose che mi piacciono (Mm)

Sto provando a farmi tuo per la vita, portandomi a fare un giro (Mm)

Conosco già il tuo tipo, penso che tu stia giocando bene le tue carte (Mm)

Non sai che potrei ballare tutta la notte?

[Coro]

Ooh, cosa stai facendo?

Non so chi pensi di confondere

Dico, ooh, è divertente

Pensi che mi innamorerò di un’illusione

[Post-Ritornello]

Balla tutta la notte, balla tutta la notte

Balla tutta la notte, balla tutta la notte (dico, ooh)

Balla tutta la notte, balla tutta la notte

Balla tutta la notte, balla, balla

[Verso 2]

Era un periodo in cui quella merda avrebbe potuto funzionare

C’era un momento in cui lanciavo un fiammifero e lo lasciavo bruciare

Ora sono cresciuto, so cosa merito

Mi piace ancora ballare con le lezioni che ho già imparato

[Pre-ritornello]

Conosco già il tuo tipo, mi dici le cose che mi piacciono (Mm)

Sto provando a farmi tuo per la vita, portandomi a fare un giro (Mm)

Conosco già il tuo tipo, penso che tu stia giocando bene le tue carte (Mm)

Non sai che potrei ballare tutta la notte?

[Coro]

Ooh, cosa stai facendo?

Non so chi pensi di confondere

Dico, ooh, è divertente

Pensi che mi innamorerò di un’illusione

[Post-Ritornello]

Balla tutta la notte, balla tutta la notte

Balla tutta la notte, balla tutta la notte (dico, ooh)

Balla tutta la notte, balla tutta la notte

Balla tutta la notte, balla, balla

[Ponte]

Illusione

Mi piace davvero il modo in cui ti muovi

Sì, voglio solo ballare con l’illusione

Sì, voglio solo ballare con lui

Sì, voglio solo ballare con lui

Potrei ballare tutta la notte (Woo)

(Ballare tutta la notte)

(Ooh-ooh-ooh-ooh)

[Coro]

Ooh, cosa stai facendo?

Non so chi pensi di confondere

Dico, ooh, è divertente

Pensi che mi innamorerò di un’illusione— (Illusione)

Ooh-ooh, cosa stai facendo?

Non so chi pensi di confondere

Dico, ooh, è divertente (Illusione, illusione, illusione, illusione)

Pensi che mi innamorerò di un’illusione

Significato di Illusion

Intervistata dalla rivista musicale britannica settimanale NME, la cantante Dua Lipa ha dichiarato:

“[Illusion] era una canzone in cui mi sentivo come se, dal punto di vista del testo, avessi questo ottimismo radicale. Mi sono sentita molto forte nel momento in cui stavo scrivendo quella canzone, perché era davvero come vedere oltre le s*****te di qualcuno, in mancanza di una parola migliore…Quando Kevin e Danny si sono riuniti ed ho sentito la batteria dal vivo, i sintetizzatori e il grande break musicale…è stata come un’unica sensazione”.