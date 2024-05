Colore per capelli: permanente o solo per una sera

La colorazione per i capelli da fare in casa può essere permanente, semipermanente o anche semplicemente un vezzo per pochi giorni grazie alle colorazioni temporanee e che vanno via con uno shampoo.

Esistono tantissime varietà per le più e le meno esperte, ma la scelta dipenderà anche dal risultato finale. Alcune tinte sono permanenti e altre funzionano come una normale tinta per capelli che va via con lo shampoo: possiamo scegliere di acquistare direttamente i kit che dovremo solo unire e mettere in posa sui capelli, o procedere con la scelta delle tinte più professionali che andranno dosate ed amalgamante con più attenzione. Infine troviamo in commercio gli shampoo colorati che andranno a dare dei riflessi o anche delle colorazioni vere e proprie ma non in modo permanente.

Shampoo colorati e toner



Per chi desidera cambiare il colore dei propri capelli senza però appesantirli con le tinte permanenti si può optare sui Toner per colori naturali. Si sceglie il giusto colore per capelli e in pochissimo tempo si avranno dei risultati bellissimi. In questo caso bastano soli 10 minuti per ottenere la colorazione, andando ad intensificare la tinta e facendo anche la funzione di trattamento per i capelli che saranno così più morbidi e lisci. In questo modo si otterranno delle sfumature più belle a dare movimento alla capigliatura. La confezione ha un suo dosatore che renderà facile l’applicazione. Il toner è privo du ammoniaca. Si applica sui capelli asciutti o ben tamponati dopo un lavaggio, andando a distribuire il prodotto su tutta la lunghezza. Dopo il tempo indicato sulla confezione si dovrà risciacquare abbondantemente con acqua. Anche in questo caso bisogna usare dei guanti per evitare di macchiare pelle e unghie.

Colorazioni fai da te in Kit

Il modo più semplice per colorare a casa i capelli in modo permanente è sicuramente comprando i kit già pronti. Dalla confezione per ogni colore finale si può vedere il risultato reale in base al colore di partenza. Basterà seguire le istruzioni contenute all’interno della scatola, usando soltanto quanto prensete all’interno. Generalmente si trova il colore, la crema, un prodotto per il successivo lavaggio, il dispencer dove inserire il colore, l’applicatore per metterlo sui capelli e i guanti protettivi. Intorno ai 20-30 minuti per lasciare agire e il gioco è fatto. Questo sistema è molto utilizzato per coprire i capelli bianchi o per cambiare il colore dei propri capelli senza però andare ad avere colorazioni eccessivamente distanti dal colore di base. Esistono alcuni kit senza acqua ossigenata all’interno. Una volta aperto e misceltao il prodotto non può essere utilizzato in più volte.

Tinta professionale

Le tinte professionali sono indicate per chi ha già una buona domestichezza con le colorazioni. Si può scegliere un colore unico, o mischiarne diversi per ottenere un risultato finale preciso. A parte andrà comprata l’acqua ossigenata che bisogna mescolare con la crema scelta. Generalmente serve una vaschetta per la colorazione e un pettine specifico per applicare il colore. In questo caso si otterrà una colorazione molto più simile se non identica a quella del parrucchiere. In questo caso bisogna prestare molta attenzione alle dosi indicate sulla scatola del colore per fare la giusta proporzione con l’acqua ossogenata. In questo caso le confezioni durano per più applicazioni in base alla lunghezza dei capelli.