Calendari dell’Avvento Beauty 2021 da acquistare (prima che siano introvabili!)

Al Natale mancano ancora 86 giorni ma gli appassionati di questa festività si staranno già preparando al lieto evento. Il mondo del Beauty, in particolare, è già in fermento visto che già dal mese di settembre sono stati lanciati tantissimi Calendari dell’Avvento Beauty 2021 a tema makeup e skincare.

Se anche voi amate scartare qualcosina nei giorni che precedono il 25 dicembre, sicuramente quella del Calendario dell’Avvento è una bella e pratica soluzione. Potete approfittarne per conoscere nuovi brand, riprovare alcuni dei vostri preferiti a prezzi decisamente più contenuti rispetto al valore effettivo della merce. Insomma, questo è un po’ il bello del Natale.

Ma, come tutte le cose belle, vanno decisamente a ruba! Se non volete perdervi il vostro brand preferito dovete pensarci con un po’ di anticipo. Noi vi presentiamo i Calendari più belli, interessanti e imperdibili.

LOOKFANTASTIC

Un calendario per sperimentare tanti brand diversi, soprattutto dedicati a skincare e bodycare. Anche qui 25 prodotti per farci compagnia fino al giorno di Natale. Disponibile dal 1 di ottobre ha un costo di 95€.

SEPHORA FAVORITES

Forse quello di Sephora è il calendario dell’avvento per eccellenza: e quest’anno si è superato! Tra tantissime sorprese e nuovi brand entrati a far parte della famiglia, questo calendario vi farà immergere nella magia del natale e del makeup. 25 sorprese tra mini size e full size a soli 129,90€. L’Advent Calendar è già sold out online (per la seconda volta, anche se è consigliato aggiornare spesso il sito!) ma da Sephora promettono il suo arrivo anche negli store.

BENEFIT COSMETICS calendari dell’avvento beauty 2021

The More The Merrier Advent Calendar, raccoglie tutti i best seller di Benefit Cosmetics. Se siete appassionati del brand e volete riassortire i vostri prodotti preferiti, o vi approcciate per la prima volta a questo marchio può essere per voi la soluzione giusta!

L’OCCITANE

Quest’anno L’Occitane ci stupisce con addirittura 3 calendari, adatti a tutte le tasche ed esigenze. La Fabbrica dei Regali a 59€, Scrigno di Natale a 119€ e infine Provenza Infinita a 199€. Un calendario speciale perché è sostenibile e riutilizzabile.

LUSH

25 prodotti tra i best seller del brand oltre che alcuni prodotti “vintage” ormai introvabile. In questo calendario Lush mette di tutto dando ancora più senso all’esclusività del prodotto. Ciascuno di essi sarà contenuto in una confezione riutilizzabile, il no allo spreco è totale! Lo potete trovare sul loro sito ufficiale al prezzo di 235,00€.





E voi avete già acquistato i Calendari dell’Avvento Beauty 2021? Quali sono i vostri preferiti?