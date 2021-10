Calendari dell’Avvento low cost 2021! (dove acquistarli e prezzi)

Amate i Calendari dell’Avvento a tema Beauty ma non avete un grande budget da spendere? Beh, siamo pronti ad aiutarvi! Non bisogna per forza spendere centinaia di euro per avere dei buoni prodotti, performanti e anche carini da vedere. Se siete amanti del low cost ma di qualità , questo è il posto giusto per voi! Calendari dell’Avvento low cost 2021

Così come i calendari high cost, anche quelli low cost vanno spesso sold out in fretta proprio perché più facilmente abbordabili e adatti a tutte le tasche.

ESSENCE

24 caselle di gioia! Così Essence definisce il suo ultimo calendario. Piccolo spoiler molti dei prodotti sono proprio della collezione natalizia del brand quindi in perfetto tema! E il prezzo è davvero contenuto: solo 24,99€!

SEPHORA COLLECTION

Sephora ha anche un calendario low cost con tutti i prodotti della loro linea skincare, makeup e bodycare. Un calendario piccolo nel prezzo, solo 39,99€, ma grande nel risparmio e nei prodotti a disposizione. Da non perdere se amate Sephora.

ACQUISTA ORA







CATRICE

Come ogni anno, Catrice non fa un classico calendario ma bensì un calendario DIY. Cosa significa? Il calendario può essere personalizzabile in tutto e per tutto. Di ciascun dei 24 prodotti presenti sarai tu a scegliere in che giorno riporli. Saranno presenti anche sacchetti ed adesivi per renderlo molto speciale. Perfetto se si vuole fare un regalo a qualcuno. Prezzo 29,99€.

Clicca qui per i Calendari dell’Avvento High Cost!

DOUGLAS

Non uno ma sono ben 5 i Calendari dell’Avvento di Douglas, compreso anche uno dedicato all’universo maschile. Con diversi range di prezzo e diversi stili, la catena di profumeria cerca di accontentare tutti. Potete scegliere tra il calendario con i prodotti top venduti nei loro store a soli 59,99€. Se il vostro budget è inferiore potrete scegliere quello Luxury a soli 39,99€. Inoltre Douglas ha pensato a due calendari, uno solo per gli appassionati di make up e uno solo dedicato alla skincare. Entrambi hanno un prezzo di 29,95€.







REVOLUTION MAKEUP Cale ndari dell’Avvento low cost 2021

Un altro calendario sicuramente molto ricco e atteso è quello di Revolution MakeUp che tra i tanti è quello che più regala diverse palette e prodotti vari per la propria makeup routine. Disponibile al prezzo di 49,99€.

Avete già acquistato i Calendari dell’Avvento low cost 2021? Quale è il vostro preferito?