ClioMakeUp lancia la spugnetta trucco MokiPoki (prezzo)

ClioMakeUp ha lanciato un nuovo prodotto beauty. L’ultima arrivata in casa è MokiPoki la spugnetta makeup, perfetta per applicare e sfumare ogni tipo di prodotto.

La semplicità della sua forma a goccia facilita una gestualità efficace che garantisce un finish senza macchie o striature. MokiPoki è in materiale latex-free, morbido e delicato sul viso. Per avere il massimo delle performance è consigliato usarla da umida.

La parte a punta è perfetta per ritocchi di precisioni o per essere usata nei punti in cui è più difficile arrivare, come il contorno degli occhi o intorno al naso. La parte tonda, invece, è funzionale per stendere prodotti in crema sul resto del viso e applicare in modo adeguato anche le polveri.

Quanto costa?

Fino al 25 marzo acquistando il Fondotinta OhMyLove (che è uno dei nostri preferiti del 2021!) o il correttore riceverai la spugnetta in omaggio. Il costo per il prodotto singolarmente è invece di 9,50€.

Quello di Clio Zammatteo è ormai un brand ben affermato nel panorama italiano e non è da escludere che presto ci saranno nuovi lanci, vista la costante attenzione e cura che lei e il suo team mettono nella realizzazione di nuovi prodotti.











Avete provato i prodotti di ClioMakeUp? Qual è il vostro prodotto preferito?