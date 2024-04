Creme solari: riconoscere un prodotto di ottima qualità

La crema solare è un prodotto molto importante per proteggere la pelle nei confronti dell’esposizione al sole e, in particolare, dall’azione dei raggi UV, responsabili sia di fastidiose scottature che di danni più gravi, compresi alcuni tipi di tumore.

Il mercato propone un vasto assortimento di Creme Solari, tra cui scegliere quella più adatta al proprio tipo di pelle e alle condizioni climatiche, ma è importante, prima di tutto, accertarsi di acquistare un prodotto di qualità, dalla formula delicata ma efficace.

Un’ottima crema solare non è economica: si raccomanda di diffidare dai prezzi molto bassi: la soluzione ideale è quella di acquistare creme e prodotti solari online, dove è possibile trovare un ottimo rapporto tra la qualità e il costo.

Gli elementi da valutare nella scelta di una crema solare

La crema solare si usa in spiaggia, al mare, in barca, durante le escursioni e in tutte le occasioni che prevedono un’esposizione al sole relativamente prolungata, per evitare il disagio delle scottature e favorire un’abbronzatura omogenea.

Si consiglia verificare l’assenza di ingredienti potenzialmente dannosi, quali possono essere conservanti, coloranti, profumazioni e simili, e di prestare attenzione ad alcune caratteristiche importanti.

Fattore di protezione SPF

Il primo elemento da tenere presente per una crema solare è il fattore di protezione, indicato con la sigla SPF e con un numero: più alto è questo numero e maggiore sarà la protezione nei confronti delle radiazioni dannose.

In generale, il consiglio è quello di scegliere una crema solare con fattore SPF compreso tra 25 e 50, esistono poi alcuni casi specifici, quali possono essere:

Le pelli molto delicate e sensibili , è il caso di chi ha capelli rossi o biondi e pelle bianca, la cui crema ideale deve possedere un fattore SPF superiore a 50;

, è il caso di chi ha capelli rossi o biondi e pelle bianca, la cui crema ideale deve possedere un fattore SPF superiore a 50; Le pelli meno sensibili, naturalmente olivastre e tipiche di chi ha capelli molto scuri: in questo caso una protezione bassa, non superiore a 10, è sufficiente.

In tutte le altre situazioni, il consiglio è quello di ricorrere ad un filtro solare più alto durante i primi giorni di esposizione, per poi abbassarlo gradualmente.

Efficacia contro le radiazioni UVA e B

Un altro elemento importantissimo è la capacità, da parte della crema solare, di proteggere sia dai raggi UVA che UVB: i primi sono responsabili dell’invecchiamento cutaneo e dell’ossidazione dei tessuti, e i secondi delle scottature.

I produttori indicano sulla confezione gli effetti protettivi e la capacità del prodotto di schermare sufficientemente entrambe le radiazioni solari: si consiglia di usare sempre un prodotto ad ampio spettro.

Senza dimenticare che un’esposizione eccessiva può comunque favorire lo sviluppo di tumori della pelle anche pericolosi e letali.

Resistenza all’acqua

Soprattutto per chi passa la giornata in spiaggia, in barca o a bordo piscina, è necessario utilizzare un prodotto solare resistente all’acqua, che permetta di fare il bagno in tutta sicurezza senza il rischio di scottarsi.

Si consiglia comunque di riapplicare la crema dopo due o tre ore di esposizione, e di evitare in ogni caso di stare fermi al sole nelle ore più calde della giornata, preferendo la mattina presto e il tardo pomeriggio.