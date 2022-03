Heart&Home: arrivano i Room Spray Bamboo (info e prezzi)

Novità in arrivo targata Bamboo by Heart&Home. Stiamo parlando dei nuovissimi Room Spray, fragranze racchiuse in eleganti boccette ideali per profumare tutti gli ambienti della casa. Raffinati bouquet floreali che inebriano l’ambiente con la dolcezza delle note naturali.

Pensati per ravvivare di profumo gli spazi velocemente, i Room Spray mixano oli profumati, acqua ed emulsionanti. L’elevata percentuale di acqua rende la fragranza sicura e non infiammabile, perfetta da usare anche sui tessuti.

Le boccette non necessitano dell’utilizzo di gas e questo pone maggiore attenzione alla natura e all’ambiente che non compromettono la qualità dell’aria.

Prezzi e fragranze Heart&Home

La gamma di profumazioni dei Room Spray conta otto fragranze in formato 100ml, di cui due “speciali” in singolari boccette di vetro scuro, tutte perfette per adattarsi ad ogni gusto ed emozione:

Bergamot & Sea Musk: fresco profumo di agrumi si fonde con note legnose del muschio e la dolcezza del giglio.

Bamboo & Ginger Lily: le dolci note del ginger lily si mixano all’energia del bamboo e dell’aloe.

Cedarwood & White Musk: legno di cedro e muschio bianco fanno da base alle note di bergamotto.

Rosewood & Vanilla: il caldo profumo del sandalo si addolcisce grazie al legno di rosa e alla vaniglia.

Oud Wood & Geranium: rosa e geranio si fondono con l’aroma deciso dell’oud.

Patchouli & Guaiac Wood: l’inebriante pautchuli si abbina al legno di guaiac e alle vibranti note di agrumi.

Amber Wood & Vetiver: un abbraccio caldo e avvolgente tra le note di terra del vetiver e quelle del legno d’ambra.

Vanilla & White Woods: l’aroma legnoso e muschiato del White woods si fonde in un perfetto accordo con la dolcezza della vaniglia.

Prezzo: 9,95€