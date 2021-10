You 3: Spiegazione del finale e possibili teorie sulla quarta stagione

Abbiamo concluso (un po’ a fatica) la visione della terza stagione della serie Netflix You. Non avevamo grandi aspettative ma dato che la prima stagione ci aveva colpito abbiamo voluto darle una possibilità. Fin dal primo episodio è stato chiaro che non sarebbe stata all’altezza delle precedenti e anche il finale non ci ha entusiasmato.

Nel finale del decimo episodio di You 3 lo scontro tra Love e Joe raggiunge l’apice. Scopriamo che Love aveva tentato di avvelenare il primo marito per tentare di salvare il matrimonio ma aveva fallito il dosaggio causandone la morte. Ora cerca di fare lo stesso con Joe ma ha dimenticato un particolare: lui è la sua anima gemella e vive l’amore nel suo stesso modo malato.

Ecco quindi che attuerà il suo piano contro di lei aggiungendo qualche dettaglio per farla risultare la sola colpevole. Inoltre, tagliandosi le dita dei piedi inscena anche la sua morte in modo da essere libero di andare a cercare la sua nuova ossessione: Marienne. Joe pensa anche anche al piccolo Henry che verrà adottato da Dante e il suo compagno in modo da fargli avere un’infanzia sana e regolare.

Nel corso dell’ultimo episodio di You percepiamo Love e Joe si sarebbero distrutti a vicenda. Inoltre, vista la conferma della quarta stagione il fatto che Joe ne sarebbe uscito vivo era quasi scontato. Il personaggio interpretato da Penn Badgley fugge in Europa deciso a trovare Marienne. Tornerà prima o poi dal figlio? Gli racconterà la verità? La sua vita in quel caso cadrebbe in mille pezzi. Troverà la forza di chiedere aiuto o continuerà la scia di sangue? Visto il finale ci immaginiamo anche un probabile salto temporale anche perché Joe afferma che il figlio leggerà l’ultima parte delle lettera con cui lo ha abbandonato quando sarà grande.

