You 3: Netflix diffonde l’inquietante trailer dei nuovi episodi (VIDEO)

Il prossimo 15 ottobre Netflix rilascerà i nuovi episodi della serie thriller You (scopri gli ultimi dettagli qui). Joe Goldberg diventerà padre e i risvolti inquietanti non mancheranno. Ecco il trailer e qualche anticipazione sulla trama

Tra tutte le cose spaventano che ho visto e fatto nella vita, afferma il protagonista do You. Questa è forse la più terrificante. Nel frattempo, un’infermiera gli fa le congratulazioni e vediamo il piccolo Henry tra le braccia della madre. Essere tuo padre mi sta cambiando, afferma Joe Goldberg. Per te ho deciso di trasferirmi in un quartiere periferico, per te ho sposato il mostro tua madre Love (Victoria Pedretti). Entrambi abbiamo commessi errori terribili e fatto brutte cose, continua la voce di Love. Questo può essere un nuovo inizio.

Tuttavia, nel trailer vediamo di nuovo Joe stalkerare una vicina, Love colpire qualcuno con un mattarello e sempre Joe che nasconde un corpo in una macchina. La coppia sembra andrà anche in terapia, ma servirà? Nuove ossessioni, tanti segreti, matrimoni improbabili e tanta adrenalina sembra saranno gli ingredienti principali. Non mi farai più uccidere nessuno, urla ad un certo punto Joe alla moglie. Perchè non mi ami più, replica lei.

Tra le scene che scorrono veloci vediamo anche feste particolari intorno al fuoco, Joe che tira con l’arco, la polizia e scene di vita quotidiana. Insomma la follia ci sarà anche se Joe vorrebbe cambiare. Ci riuscirà?