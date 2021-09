Prodotti per far crescere i capelli più velocemente

Al giorno d’oggi, purtroppo, non esistono ancora shampoo miracolosi in grado di accelerare la crescita dei capelli; il vero segreto per avere capelli più lunghi è prendersene cura con regolarità e inserire le 7 tips qui di seguito nella propria hair-care routine. Ecco i migliori prodotti per far crescere i tuoi capelli più velocemente, prendi nota!

Capelli più lunghi in poco tempo

Ci sono molti prodotti per la cura dei capelli disponibili, così come opzioni come questo integratore per far crescere i capelli più velocemente. Questo vi darà una criniera più liscia e setosa. Ma, qui, vi daremo alcuni ottimi consigli per aiutarvi a ottenere capelli belli e lucenti.

1. Conoscere il proprio capello

Prima di stabilire una vera e propria hair routine è opportuno classificare i propri capelli come grassi o secchi, in quanto ciascuna delle tipologie necessiti di trattamenti differenti. I capelli grassi richiedono un trattamento di tipo purificante, mentre per quanto riguarda i capelli secchi, è consigliato l’utilizzo di prodotti nutrienti.

2. Impacchi pre-shampoo

Per avere dei capelli sani e forti e di conseguenza per favorirne la crescita è consigliabile effettuare degli impacchi di olio di cocco, olio di ricino o acqua di riso prima dello shampoo per circa 2-3 ore. Questo procedimento va effettuato in maniera periodica ogni 10-12 giorni.

3. Limitare i lavaggi

È consigliato lavare i capelli un massimo di 3 volte alla settimana e sempre con uno shampoo delicato diluito con acqua. Chiaramente, in stagioni come l’estate, l’aumento della temperatura implica lavaggi più frequenti: in questo caso è consigliato il metodo del CO-WASH.

Dall’unione delle parole conditioner e wash, questo procedimento è adatto ad ogni tipo di capello prevede un lavaggio attraverso il balsamo (conditioner). Il balsamo permette infatti una detersione più delicata della cute e del capello.

4. Il lavaggio dei capelli ha un proprio ordine

Il corretto lavaggio dei capelli prevede 4 step: Shampoo, maschera, balsamo e risciacquo acido. Come già segnalato nel punto 3., lo shampoo va diluito con acqua (una parte di shampoo e tre di acqua) per rendere il lavaggio meno aggressivo.

Il prodotto va applicato unicamente sulla cute, mentre le lunghezze si laveranno attraverso il successivo risciacquo del prodotto; la maschera (che può essere idratante o nutriente) svolge il ruolo di ripristino della salute e della morbidezza del capello, mentre il balsamo svolge un effetto lucidante e districante.

L’ultimo step è quello del risciacquo acido, che prevede l’eliminazione del calcare depositatosi sui capelli a seguito del lavaggio. È possibile realizzare uno spray idoneo al risciacquo acido anche in maniera casalinga attraverso l’unione di acqua ed aceto oppure acqua ed acido citrico.

5. Cura dei capelli post-lavaggio

Prima dell’asciugatura dei capelli (che va effettuata sempre con il phon a distanza e a bassa temperatura), è indispensabile l’utilizzo del termoprotettore, che protegge il capello dal calore del phon. I capelli lisci devono essere spazzolati unicamente da asciutti preferibilmente con una spazzola di legno, mentre quelli ricci da bagnati, con un’apposita spazzola districante.

6. Stressare il capello il meno possibile

È sconsigliato legare spesso i capelli, soprattutto in code alte e strette; qualora si dovesse ricorrere ad elastici, per prevenire la rottura del capello, è consigliato utilizzare unicamente scrunchie in seta.

7. Tagliare periodicamente i capelli

Per favorire la crescita di capelli sani e forti è opportuno tagliare in maniera periodica (circa ogni 2-3 mesi) le punte secche e sfibrate.