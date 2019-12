You 3 ci sarà? Penn Badgley sembra aperto al rinnovo!

La seconda stagione di You è disponibile su Netflix dallo scorso 26 dicembre. L’abbiamo vista e il finale è stato ricco di colpi di scena (leggi il recap qui). Netflix non ha ancora ufficialmente parlato del rinnovo ma i presupposti ci sono tutti. Ecco cosa ne pensa il protagonista Penn Badgley.

Joe e Love (Victoria Pedretti) nel finale di You 2 si trasferiscono in periferia pronti a dar vita a una (inquietante) famiglia. Tuttavia, non è il classico lieto fine alla vissero felice e contenti. Infatti, Joe ha scoperto la vera Love e ne è abbastanza spaventato. Joe stesso ha detto inequivocabilmente che non sono anime gemelle, ha detto Penn Badgley a Tvline. Ha paura di lei alla fine. In una potenziale terza stagione potrebbero essere l’uno l’avversario dell’altro.

Ci sono poi poche possibilità che Joe possa essere un buon padre in un potenziale You 3. Ha l’istinto paterno? Si può dire che sia un essere umano? continua l’attore della serie Netflix. È possibile? Certo. Diventare genitori è qualcosa che può cambiare una persona, ma io non so se Joe ppossa o dovrebbe cambiare. Non so con certezza se cambierà. Negli istanti finali della seconda stagione, Joe osserva una nuova vicina. Qualcuno che potrebbe diventare presto la sua nuova ossessione. Del resto, il lupo perde il pelo ma non il vizio.

Si tratta di un circolo vizioso, come nel caso di vecchie routine o abitudini. Spesso ci rendiamo conto che è difficile smettere. Forse è quello che stiamo vedendo con lui. Tecnicamente, è migliorato. Si, voleva uccidere Love, ma poi si è fermato quando lei gli ha detto di essere incinta. Insomma, Penn Badgley lascia pensare che per il personaggio di Joe e per la serie You un futuro è possibile. Non ci resta che aspettare notizie da Netflix.