La notizia ve l’abbiamo data in questa occasione su Ginger Generation. L’attesa per tutti i fan dei BTS è già quasi finita. Il prossimo 20 novembre, infatti, i ragazzi pubblicheranno il loro nuovo album! Be, questo il titolo del progetto, sarà l’ideale proseguimento di Map of the soul: 7, uscito lo scorso febbraio.





Del nuovo album di BTS, BE, si è iniziato a parlare nel bel mezzo della quarantena. In un’intervista, RM aveva confermato che nel corso di questo lungo isolamento la band si era rimessa al lavoro su nuova musica. Musica che è arrivata molto presto e ci ha regalato un’incredibile scarica di energia.

Ad anticipare l’uscita di BE è stato lo scatenato singolo Dynamite, che in breve tempo ha battuto qualunque record possibile ed immaginabile. La canzone è infatti uno dei brani di maggior successo del 2020 ed è accompagnata da un video ufficiale che ha battuto il record per il maggior numero di views su Youtube in sole 24 ore. Diamo per scontato che quando uscirà BE i BTS riusciranno a spazzare via la concorrenza, imponendosi ancora una volta su tutte le classifiche mondiali, Italia compresa!

British School Italia – Esperienza, Professionalità, Percorsi su Misura

Be dei BTS sarà disponibile in versione standard e in una (sola) speciale versione Deluxe.

Qui sotto trovate il contenuto della Deluxe Edition di Be, il nuovo disco dei BTS!

CD

1 photobook

1 polaroid photo card

8 photocards

1 making book

1 lyric paper

7 postcards

1 photoframe

1 poster

In questi giorni i BTS stanno facendo promo al loro nuovo album e a Dynamite con una speciale residency da Jimmy Fallon. Per una settimana i ragazzi saranno ospiti del conduttore statunitense (da remoto) per 7 giorni di esibizioni esclusive.

Qui sotto trovate la loro prima incredibile performance di questa residency sulle note di Idol!