X Factor 2021: testo e traduzione di Valencia dei Bengala Fire

Valencia di Bengala Fire è uno degli inediti presentati in occasione della prima puntata dei Live X Factor 2021 trasmessa ieri sera su Sky Uno.

I Bengala Fire sono una band che suona rock ‘n roll da undici anni: hanno iniziato ad esibirsi nei bar della loro provincia, poi alle sagre di paese e in questi anni hanno fatto più di cento concerti. Ora sono a X Factor perché vogliono spiccare il volo.

Testo Valencia dei Bengala Fire

Tomorrow i won’t remember your face

Tomorrow i won’t remember your face in the shades

You were sketches of spain and four quarters bass drum

Sketches of spain played at the seaside my babe

Tomorrow i won’t remember i saw this beautiful girl

All alone by the floor

You’re the peach that i want

Tomorrow i won’t remember your name and

Neither will i remember mine and the ways you’ve been mine for a while

Tomorrow i won’t remember your face

You’ll play as a ghost

Changing your shape in my brain

(you’re changing your shape in my brain)

Did you know?

It was only rock’n’roll

Rock’n’roll

Did you know?

If you dance alone you’re dancing wrong my love

(my love)

Did you know?

It is only rock’n’roll and roll and roll and roll and roll and roll and roll and

Roll and roll and roll and roll and roll and roll and roll and

Traduzione di Valencia dei Bengala Fire

Domani non ricorderò la tua faccia

Domani non ricorderò il tuo viso tra le ombre

Eri schizzi di spagna e grancassa a quattro quarti

Schizzi di spagna suonati in riva al mare, piccola mia

Domani non mi ricorderò di aver visto questa bella ragazza

Tutto solo vicino al pavimento

Sei la pesca che voglio

Domani non mi ricorderò il tuo nome e

Né ricorderò il mio e il modo in cui sei stato mia per un po’

Domani non ricorderò la tua faccia

Giocherai come un fantasma

Cambiando la tua forma nel mio cervello

(stai cambiando la tua forma nel mio cervello)

Lo sapevi?

Era solo rock’n’roll

Rock n roll

Lo sapevi?

Se balli da sola stai ballando male amore mio

(Amore mio)

Lo sapevi?

È solo rock’n’roll e roll e roll e roll e roll e roll e roll e roll e

Rotola e rotola e rotola e rotola e rotola e rotola e rotola e