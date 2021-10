Zayn accusato di aggressione da Yolanda Hadid: ecco cosa ha deciso il giudice

Purtroppo ci sono aggiornamenti sulle accuse di aggressione da parte di Yolanda Hadid nei confronti di Zayn. Il sito TMZ, infatti, ha ottenuto i documenti ufficiali che testimoniano cosa è successo.

Secondo quanto riportato da TMZ, pare che Yolanda abbia accusato Zayn di aggressione durante una furibonda lite avvenuta nella loro casa in Pennsylvania il 29 Settembre. Secondo fonti dirette Gigi non era presente perché a Parigi, ma che anche lei è stata coinvolta indirettamente nella lite. Dalle ricostruzioni pare che il cantante abbia urlato parole molto pesanti contro la suocera, che non vi riportiamo, ma potete leggere nell’articolo di TMZ, e le abbia intimato di non avvicinarsi alla figlia Khai; inoltre sembra che abbia spinto la donna contro un armadio causandole danni fisici e psicologici.

Il siro americano riporta anche che Zayn abbia insultato Gigi al telefono e abbia litigato anche con le guardie del corpo presenti sulla scena.

Le accuse contro Zayn:

Sembra che Zayn è stato accusato con 4 capi di accusa, per i quali non si è opposto ed ha patteggiato per la libertà condizionale di 365 giorni e l’obbligo di seguire corsi per il controllo della rabbia e contro la violenza domestica, inoltre non può avvicinarsi a sua suocera ed alle sue guardie del corpo.

La replica di Zayn e Gigi:

Come vi abbiamo riportato qui, l’ex One Direction ha rotto il silenzio ieri dopo che qualcuno (molto probabilmente la stessa Yolanda) ha fatto trapelare la notizia alla stampa:

“Nego categoricamente di aver colpito Yolanda Hadid, e per il bene di mia figlia mi rifiuto di fornire ulteriori dettagli, e spero che Yolanda riconsidererà le sue false accuse e si sposterà verso la risoluzione di questi problemi familiari in privato. “

Nella sua dichiarazione condivisa su Twitter, Malik ha affermato anche di voler creare “Un luogo in cui le questioni familiari private non vengano gettate sulla scena mondiale in modo che tutti possano frugarvi e farle a pezzi“, aggiungendo che l’incidente “era e dovrebbe ancora essere una questione privata”.

L’ufficio stampa della modella, invece, ha detto alla rivista People: “Gigi si concentra esclusivamente sul meglio per Khai. In questo periodo chiede privacy”.

Un “amico” della coppia ha detto, sempre a People, che i due si sarebbero lasciati proprio a causa di questa lite, ma ancora non si sa quale sia lo status della relazione tra Gigi e Zayn dopo queste accuse gravissime, ma ci auguriamo con tutto il cuore che la situazione si risolvi al più presto