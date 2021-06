Il singolo che vede collaborare per la prima volta Emma Marrone e Loredana Bertè e che tutti aspettavamo s’intitola Che sogno incredibile. Si tratta di un pezzo estivo e potremo ascoltarlo da questo venerdì, 4 giugno.

“Attenzione: Questo non è un classico pezzo estivo. Questa canzone per me è un pezzo di storia, la mia! Sono onorata e orgogliosa di sganciare questo missile insieme a Loredana Bertè La mia mamma rock!!!”, ha annunciato Emma Marrone.

“Dopo tanti anni, per la prima volta una collaborazione su un inedito con la mia bimba rock Emma Marrone Che sogno incredibile. Fuori Venerdì 4 Giugno a Mezzanotte”, ha rivelato Loredana Bertè.

L’arrivo del singolo di Emma Marrone e Loredana Bertè

A svelare l’arrivo di questa straordinaria collaborazione è stato il giornalista di Sky Santo Pirotta che è stato ospite di una puntata del programma Ogni Mattina, talk show condotto da Adriana Volpe su TV8, che è andata in onda qualche settimana fa.

Le due artiste, due icone assolute della musica italiana, si sono messe al lavoro per creare un duetto esplosivo che di sicuro diventerà una hit dalla grande carica rock.

C’è da dire, però, che l’artista di Bagnara Calabra ha già all’attivo una canzone che si candida a diventare uno dei tormentoni di quest’estate.

Loredana Bertè, infatti, ha presentato in occasione del Festival di Sanremo 2021, in anteprima assoluta, il suo nuovo l’energico singolo, intitolato Figlia di.

Il brano è una canzone scatenata e dal sapore latino che viene riproposto sempre più spesso anche nei programmi condotti da Maria De Filippi, come Uomini e Donne e Amici.

Loredana è, tra l’altro, una delle artiste che duettano nel nuovo album di Giordana Angi, in quel trascinante brano collaborativo che è intitolato Tuttapposto.