X Factor 2020: Little Pieces of Marmelade stupiscono con Digital Cramps

Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika e Alessandro Cattelan sono alle prese con la seconda puntata dei Bootcamp di X Factor 2020.

La prima categoria che ha dovuto confrontarsi sul palco è stata quella dei Gruppi. Secondo Manuel Agnelli tutti i concorrenti hanno un grande talento ma solo in pochi rispecchiano quello che è il suo progetto musicale per questa edizione. Tocca poi agli Under Uomini, sotto la guida di Emma Marrone.

Gli switch in questo Bootcamp non sono mancati e anche la squadra della giudice è carica per dimostrare di voler arrivare fino in fondo.

A X Factor 2020 arriva anche l’underground dei Little Pieces of Marmelade, Manuel Agnelli sa come “non” mettere a proprio agio i concorrenti e, dopo qualche domanda, il duo dalla forte attitudine rock stupisce ancora una volta con un’esibizione da far saltare dal divano. Digital Cramps, il loro nuovo inedito, è da sedia al Bootcamp Gruppi.

Giovedì prossimo, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOWTV, scopriremo finalmente i 12 concorrenti ufficiali di questa edizione.

