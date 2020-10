X Factor 2020: I Melancholia incantano con l’inedito Alone

Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika e Alessandro Cattelan sono alle prese con la seconda puntata dei Bootcamp di X Factor 2020.

La prima categoria che ha dovuto confrontarsi sul palco è stata quella dei Gruppi. Secondo Manuel Agnelli tutti i concorrenti hanno un grande talento ma solo in pochi rispecchiano quello che è il suo progetto musicale per questa edizione. Tocca poi agli Under Uomini, sotto la guida di Emma Marrone.

Gli switch in questo Bootcamp non sono mancati e anche la squadra della giudice è carica per dimostrare di voler arrivare fino in fondo.

Durante le Audizioni con il loro singolo Léon, i Melancholia erano riusciti a guadagnarsi l’approvazione di tutti i giudici di X Factor e del pubblico da casa. Nel palco dei Bootcamp, il trio ha deciso di stupire nuovamente tutti con il nuovo brano Alone.

Accordati musicalmente, mentalmente e stilisticamente si sono presentati come ultimo Gruppo della categoria di Manuel Agnelli, che durante la serata ha dovuto compiere scelte molto difficili e sofferte. Il giudice sa che avere in squadra un Gruppo così particolare ha dei rischi, ma davanti a un’energia così forte e autentica è impossibile decidere di non averli in squadra.

Giovedì prossimo, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOWTV, scopriremo finalmente i 12 concorrenti ufficiali di questa edizione.

