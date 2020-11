X Factor 2020: come guardare in diretta e in replica i Live Show

Da giovedì 29 ottobre sono iniziati i Live di X Factor 2020. Nelle sette puntate in diretta dalla nuovissima Sky Wifi Arena, le esibizioni dei cantanti in gara sono il fulcro dell’intero racconto.

Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika sono chiamati quest’anno, con un cast più maturo, a un lavoro più focalizzato sulla messa a fuoco dei vari progetti. I quattro accompagnano le categorie in cui sono divisi i nuovi artisti in gara, rispettivamente Under Uomini, Under Donne, Gruppi e Over.

Dove guardarlo in diretta e in replica

Il talent show va in onda ogni giovedì in prima serata (alle 21:15) su Sky ed è disponibile in streaming su NOWTV. Il programma va in onda in chiaro anche su TV8, ogni mercoledì in prima serata.

I tanto attesi Live Show stanno finalmente arrivando e noi non vediamo l’ora di scoprire cosa hanno combinato i nostri giudici! Giovedì prossimo alle 21.15 su @SkyItalia e in streaming su @NOWTV_It! #XF2020

Potete trovare tutti le esibizioni qui: https://t.co/DhS84i5SK4 pic.twitter.com/ntBGIbFgAT — X FACTOR (@XFactor_Italia) October 22, 2020

Alcune delle novità di X Factor 2020

Le novità riguardano il team creativo che immagina e poi realizza lo show musicale e televisivo. New entry di quest’anno Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica che si è distinta negli anni per il successo riscontrato nel mondo dello spettacolo e dell’entertainment.

Tornano quest’anno anche i due appuntamenti che accompagnano, da tradizione, i Live. L’Hot Factor, condotto da Daniela Collu che guida i commenti a caldo, un secondo dopo la fine dello show di prima serata.

Ritorna anche il Daily, il racconto giorno per giorno del lavoro di ogni concorrente e dei giudici, dall’assegnazione alle prove all’esibizione in diretta, ma anche le immagini della loro quotidianità raccolte in prima persona attraverso i propri smartphone.