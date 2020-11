Tom & Jerry: il trailer del film in tecnica mista con Chloë Grace Moretz

Tom & Jerry stanno per tornare sul grande schermo! La Warner Bros ha infatti distribuito il primo trailer del nuovissimo film che vedrà protagonisti. Un’inedita combinazione tra live action e animazione per il mitico duo animato creato Hanna & Barbera che punta a far conoscere il gatto e il topo più famosi del mondo a un nuovo pubblico.

Insieme a loro anche un cast capitanato da Chloë Grace Moretz.

Il film uscirà nei cinema nel 2021.

La trama del film

Nel film “Tom & Jerry” diretto da Tim Story, una delle rivalità più amate della storia si riaccende quando Jerry si trasferisce nel miglior hotel di New York alla vigilia del “matrimonio del secolo”, costringendo il disperato organizzatore dell’evento ad assumere Tom per sbarazzarsi di lui.

La conseguente battaglia tra gatto e topo minaccia di distruggere la sua carriera, il matrimonio e forse l’hotel stesso. Ma presto, sorge un problema ancora più grande: uno staff diabolicamente ambizioso che cospira contro tutti e tre. Una miscela strabiliante di animazione classica e live action, la nuova avventura sul grande schermo di Tom e Jerry rappresenta un nuovo orizzonte per questi personaggi iconici e li costringe a fare l’impensabile… lavorare insieme per salvare la situazione.

Creati dal duo Hanna & Barbera nel 1940, Tom & Jerry sono stati protagonisti di una lunghissima serie di cortometraggi prima per il cinema e poi per il piccolo schermo. Amatissimi da generazioni, Tom & Jerry erano già stati protagonisti di un lungometraggio per il grande schermo Tom & Jerry: il film uscito nelle sale nel 1992.

Il film non sarà il solo film a tecnica mista che vedremo il prossimo anno. Vi ricordiamo anche Space Jam 2, sempre prodotto dalla Warner Bros uno studio che, nonostante tutto, non ha mai smesso di pensare ai cartoni animati del passato e alle loro potenzialità nel presente.