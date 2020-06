Nel corso della diretta di EPCC LIVE di questa sera Alessandro Cattelan ha annunciato i nomi della giuria di X Factor 2020. Sono EMMA, HELL RATON, MANUEL AGNELLI, MIKA i 4 giudici della nuova edizione del talent di Sky prodotto da Fremantle.

Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli ospiti in studio con Cattelan e Mika in collegamento dall’estero hanno commentato la nuova avventura che li vedrà protagonisti dal prossimo settembre su Sky Uno e NOW TV.

Chi è Hell Raton?

Quello di X Factor 2020 sarà il debutto assoluto in tv per Hell Raton, aka Manuel Zappadu. Punto di riferimento discografico per la scena rap italiana grazie a Machete, di cui è CEO e direttore creativo.

In parallelo Hell Raton ha dato vita, insieme a Slait, a Machete Gaming. Stiamo parlando di un progetto in cui musica e gaming si incontrano in una formula mai vista prima. Inoltre, l’artista è promotore anche di vari progetti benefici: esempio ne è Machete Aid on Twitch, di cui vi avevamo parlato qui. La passione per la musica che si porta dietro dal 1990 e una determinazione senza limiti sono i due elementi che contraddistinguono Hell Raton.

Queste le sue parole a commento della nuova avventura a X Factor: «