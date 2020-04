X Factor: la prossima edizione si farà? La risposta di Sky

Sky e a FremantleMedi rispondono ai dubbi sulla prossima edizione di X Factor, visto che hanno l’arduo compito di organizzare l’edizione più difficile.

La nuova stagione del talent show deve, infatti, fare i conti con la diffusione del Covid-19, di conseguenza è più che legittimo considerare se può avere senso anche soltanto pensarci.

Durante la conferenza stampa di presentazione di EPCC Live (che è partito ieri sera, 7 aprile, su SkyUno), il direttore delle produzioni originali di Sky, Nils Hartmann, ha precisato:

Questo è il momento delle ipotesi. Stiamo lavorando da settimane su diversi tipi di ipotesi. Tra quelle al vaglio ce n’è una che riguarda le Audizioni. Qualora non potessimo avere un palazzetto piene di persone a disposizione, cercheremo un racconto diverso. Stiamo navigando verso il fare X Factor. Come lo faremo, lo scopriremo di settimana in settimana. Questa situazione può essere uno stimolo, ci costringe a fare le cose in maniera diversa. Il racconto televisivo, è inevitabile, cambierà.

Dunque, se la situazione non migliorerà i vertici di Sky dovranno pensare a un racconto molto diverso e rinunciare alla presenza del pubblico in studio, come è successo per Amici Di Maria De Filippi. La presenza di tante persone nell’ X Factor Dome, tuttavia, non rappresenta l’unica criticità. Per questo e altri programmi in cui è richiesta una selezione in fase preliminare, come Amici e Il Collegio, in ogni edizione vengono attirate tantissime persone che si presentano contemporaneamente ai casting.

Uno scenario del genere è ovviamente incompatibile con le restrizioni attuali e plausibilmente con quelle che saranno ancora in atto tra due e o tre mesi a questa parte. Si può, allora, provare a fare delle ipotesi come quella di un ritorno alle origini che prevedevano le Room Audition. Oppure una prima fase casting di X Factor svolta da remoto.