X Factor: Ed Sheeran ospite del quinto Live Show

Un secondo Live Show, a X Factor 2021, all’insegna delle emozioni e dei grandi annunci: Ed Sheeran sarà il super ospite del quinto Live, in onda giovedì 25 novembre su Sky e in streaming su NOW.

Un ritorno attesissimo quello del cantautore britannico che già nel 2017 aveva incantato il pubblico del Forum di Assago durante la Finale con la sua intramontabile hit Shape Of You, regalando un momento indimenticabile nella storia dello show.

Un successo travolgente quello di Ed Sheeran che, a meno di una settimana dall’uscita del suo nuovo album =, ha già raccolto oltre 1 miliardo di stream.

Numeri che confermano il superamento di ogni record da parte della super star globale. 52 milioni di album venduti e 150 milioni di singoli, moltissimi premi tra cui 4 Grammys, 6 BRIT Awards e il riconoscimento “No.1 Artist of the Decade” per il maggior numero di numeri 1, tra singoli e album, dal 2010 al 2019 in UK.

Nel 2019 il colossale tour lungo due anni di Divide è stato certificato come il tour più visto di tutti i tempi, in Italia vanta 1 disco di Diamante, 69 dischi di Platino e 13 Dischi Oro, l’album è da oltre 244 settimane presente nella classifica ufficiale Fimi/Gfk e ha appena ottenuto la certificazione di 7 Dischi di Platino.

Il secondo Live di X Factor 2021

Nella puntata di ieri sera, la competizione è entrata nel vivo con la prima eliminazione. Una gara che ora si fa sempre più tesa come i commenti tra i 4 giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika al tavolo.

Durante la serata le dodici esibizioni dei concorrenti hanno acceso il palco del Teatro Repower nel primo appuntamento con le cover.

Ospite del secondo Live è stato Chiello, protagonista di una sorprendente performance. L’artista rivelazione della nuova scena musicale italiana ha portato sul palco due canzoni, Mare caldo e Quanto ti vorrei, tratte dal suo album di debutto Oceano Paradiso che ha già superato i 30 milioni di stream.

La seconda puntata di X Factor 2021 sarà trasmessa in differita in chiaro mercoledì 10 novembre alle ore 21.30 su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

L’appuntamento con il terzo Live, invece, che si aprirà subito con un’altra eliminazione, arriverà giovedì 11 novembre sempre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW.