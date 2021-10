X Factor Live 2021- concorrenti: chi sono i Westfalia

Da giovedì 28 ottobre al via i Live X Factor 2021 con l’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali. Ci sono 4 roster, 12 concorrenti in totale, e tra loro nessun’altra divisione.

Westfalia tra i 27 e i 32 anni, di Bologna, Milano e Porto Mantovano (Mantova), formano una band con le fondamenta nel jazz che spazia con abilità tra brani originali, che si autoproducono, e cover.

Nessuna categoria per sesso o età, nessuna barriera, nessun limite, ad eccezione dell’unica regola da rispettare: in ogni roster sono presenti almeno un solista e una band.

Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika – confermatissimi in blocco per la seconda stagione – la scelta dei 3 componenti da portare in squadra con sé è stata complessa e sentita, ma tutti si sono lasciati guidare dal loro intuito e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva negli Home Visit.

Chi sono i Westfalia concorrenti di X Factor 2021

Vincenzo Destradis, Enrico Truzzi, Davide Paulis e Jacopo Moschetto hanno 27, 29, 28 e 32 anni, vengono da Bologna, Milano e Porto Mantovano. Insieme i Westfalia formano una band molto unita e partecipano ai Live Show di X Factor 2021 nel Roster di Mika.

Suonano un genere “ultra contaminato” molto apprezzato dai giudici, i quali durante le Audizioni li hanno promossi con quattro Sì.

Al Bootcamp di Mika, con una cover di Levitating di Dua Lipa, il giudice definisce i Westfalia uno dei gruppi più forti di questa edizione di X Factor 2021 a livello tecnico e, decide di portarli con lui agli Home Visit. Grazie al loro inedito My new mouse, conquistano un biglietto per i Live nel Roster di Mika.