Il Collegio 5 è a rischio? Il prof. Andrea Maggi risponde

Il Collegio 5 non è stato ancora confermato dai produttori Rai e Magnolia. Se si considera il successo che la trasmissione continua a riscuotere ci sono ottime probabilità che ciò avvenga. Tuttavia, la situazione che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria, rende di fatto impossibile fare pronostici sui mesi a venire e dunque sulla gestione dei casting.

Vista la mancata comunicazione ufficiale dell’avvio del programma, inoltre, non sono ancora state diffuse le date dei provini del Collegio 5. Ma siccome lo scorso anno le audizioni per il programma si sono svolte nel mese di maggio, è possibile che i casting nel 2020 avverranno in quello stesso periodo.

La risposta di Andrea Maggi ai telespettatori

A rispondere al possibile rischio di bloccare la partenza del programma che vede nelle audizioni la fase preliminare ci ha pensato Andrea Maggi. L’amatissimo professore di italiano e di educazione civica de Il Collegio ha risposto alle domande di tanti giovanissimi che evidentemente ambiscono a parteciparvi.

In una Stories su Instagram, il professore ha dunque confermato che Il Collegio 5 è nei piani di Magnolia. Ma ha anche anticipato che se la situazione non dovesse cambiare, i casting potrebbero effettivamente slittare o addirittura saltare. Ovviamente, il professore si augura, come tutti, che la fine dell’emergenza arrivi il più presto possibile.

Il Collegio 5: la nuova stagione si farà? La possibile data d’inizio

La nuova stagione del docu-reality rappresenterebbe per molti ragazzi la possibilità di partecipare a uno degli show televisivi più seguiti e amati degli ultimi tempi.

Solo con la penultima puntata della passata edizione, infatti, la Rai ha conquistato più di due milioni di telespettatori e l’11% dello share.

Quando inizierà la nuova stagione del Collegio? Anche se non ci sono notizie ufficiali sulla prossima stagione del Collegio e, se tutto andrà bene, Il Collegio 5 andrà in onda probabilmente nell’autunno 2020.