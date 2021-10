X Factor Live 2021- concorrenti: chi sono i Mutonia

Da giovedì 28 ottobre al via i Live X Factor 2021 con l’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali. Ci sono 4 roster, 12 concorrenti in totale, e tra loro nessun’altra divisione.

Mutonia 25/27 anni, da Ceprano (Frosinone) e Cerveteri (Roma), band alternative rock con una leggera vena elettronica, che cantano in inglese e sanno tenere molto bene il palco.

Nessuna categoria per sesso o età, nessuna barriera, nessun limite, ad eccezione dell’unica regola da rispettare: in ogni roster sono presenti almeno un solista e una band.

Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika – confermatissimi in blocco per la seconda stagione – la scelta dei 3 componenti da portare in squadra con sé è stata complessa e sentita, ma tutti si sono lasciati guidare dal loro intuito e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva negli Home Visit.

Chi sono i Mutonia, concorrenti di X Factor 2021

I Mutonia, Matteo De Prosperis (Prostin), Lorenzo Riccobene e Fabio Teragnoli hanno 27, 26 e 25 anni e vengono dal Lazio. Partecipano ai Live Show di X Factor 2021 nel Roster di Manuel Agnelli.

Manuel si è dimostrato particolarmente interessato ai Mutonia sin dalle Audizioni, quando la band si è esibita con il loro singolo Nervous breakdown. Il giudice, però, in questa prima fase di selezioni, non si era sentito provocato abbastanza da loro perché secondo lui avevano portato un brano fatto molto bene ma non innovativo e con troppi cliché dell’alternative rock.