Proprio in questo articolo di qualche giorno fa su Ginger Generation vi raccontavamo di come si dicesse che i BTS sarebberro stati ospiti di Pechino Express 2020 su Rai Due. O, per essere precisi, di come Costantino della Gherardesca avesse lasciato intendere una possibile partecipazione di Kim Namjoon alias RM al docu-reality.

Le parole del conduttore di Pechino Express, giunto alla sua nona edizione, avevano ovviamente mandato in visibilio l’Army Italiana. Considerata che l’ultima tappa di questa edizione si sta svolgendo a Seoul, capitale della Korea del Sud, erano in molti a sperare nel sogno.

Almeno per quanto riguarda la semifinale, in ogni caso, non abbiamo purtroppo visto nessun membro dei BTS fare capolino, nonostante le nostre speranze. Eppure, curiosamente, i BTS sono alla fine spuntati fuori per davvero!

Nicole Rossi lavora con i BTS? Ecco il trucchetto usato dall’allieva del Collegio a Pechino Express!

Come saprete, una delle concorrenti di questa edizione è Nicole Rossi, una delle studentesse della terza edizione de Il Collegio. La giovane gareggia, per l’appunto, nel team delle #Collegiali insieme a Jennifer Poni.

Nel video teaser della prossima (e ultima) puntata di Pechino Express vediamo infatti Nicole Rossi (genio!) tentare di scroccare un passaggio dicendo: “Lavoriamo per i BTS!”.

Qui sotto potete recuperare il video della scena andata in onda qualche ora fa su Rai Due.

Con tutto il bene che vogliamo a Nicole Rossi, ovviamente, non ci risulta che la giovane influencer abbia qualcosa a che fare con la Big Hit Entertainment. In ogni caso, abbiamo apprezzato molto il suo tentatico e ci auguriamo che le possa servire per vincere la combattuta finale in arrivo!

Vi ricordiamo, fra l’altro, che in queste puntate ambientate in Korea del Sud la produzione di Pechino Express ha tirato fuori il K-Pop in più di un’occasione. I BTS sono spuntati fuori con il brano Run e con Sweet Night di Taehyung!