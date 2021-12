X Factor 2021 – la finale: Baltimora è il vincitore!

Baltimora, Bengala Fire, Fellow, gIANMARIA, si sono contesi la vittoria finale di X Factor 2021 di questa sera dall’ambitissimo Mediolanum Forum di Assago. Una finale con un perfetto equilibrio di partenza, con i quattro giudici con un concorrente ciascuno.

Sono tornati sul palco dove è partito il loro percorso trionfale i Måneskin. I superospiti internazionali, la band dei record dei Coldplay, ha realizzato una straordinaria sorpresa, portando anche se solo virtualmente i BTS al Forum.

Il gruppo ha reso la serata indimenticabile esibendosi con il brano My universe, pezzo realizzato e cantato insieme alla band sud-coreana.

La serata è stata divisa in 3 manche e al termine di ciascuna di esse il concorrente meno votato dal pubblico ha dovuto abbandonare la gara.

La prima manche si è sviluppata con i Duetti dei concorrenti con il proprio giudice e ha visto l’eliminazione di Fellow. “E’ stato tutto quanto incredibile, siete spaziali“, ha dichiarato Federico rivolto verso il pubblico.

La seconda manche, dedicata al Best of che ha riassunto tutto il percorso degli artisti in gara, si è conclusa con l’eliminazione dei Bengala Fire.

“Questi ragazzi sono maturati, ora sanno cosa fare, fuori da qua c’è un’agenzia che vi aspetta“, ha commentato Manuel Agnelli l’uscita di scena della band.

X Factor 2021: Baltimora è il vincitore

L’ultima manche, la Finale, è stata dedicata ai brani originali dei due cantanti ancora in gioco. Un ultimo duello tra i due superfinalisti che si sono sfidati con i loro due inediti.

Ha iniziato la terza manche, intensa e decisiva, Baltimora con il suo Altro. gIANMARIA ha portato di nuovo sul palco la sua canzone I Suicidi.

“Sono scarso a parlare, da questa macchina enorme voglio ringraziare tutte le persore che hanno lavorato per noi. Mi porto a casa le persone che ho conosciuto e che amo“, conclude il concorrente di Emma, poco prima del verdetto che però vede trionfare Baltimora.

“Ho finito le parole, non ha nessun senso questa cosa, non posso che dire grazie!”, commenta così il vincitore di X Factor 2021. Per il giudice Hell Raton è la seconda vittoria in due edizioni.