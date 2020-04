John Legend canta Hands To Myself di Selena Gomez. VIDEO!

Una cover inaspettata per un matrimonio tra pupazzi. Sembra una follia ma è quello che è successo in casa John Legend, quando l’artista ha cantato Hands To Myself di Selena Gomez come accompagnamento per le nozze dei peluche di sua figlia.

Il tutto è stato ovviamente immortalato su Instagram dalla moglie Chrissy Teigen, che ha conservato per sempre questo momento. I fan hanno molto apprezzato questa riedizione del brano della cantante e anche la stessa Selena lo ha condiviso nelle sue IG Stories in segno di riconoscenza per quanto fatto da John.

Ecco il video di John Legend che canta Selena Gomez

Chrissy, John e Selena hanno una storia di amicizia alle spalle ecco perché è ancora più bello ascoltare questa versione, oltre che John è riuscito a rendere magico questo momento.

I progetti di Selena

In questo momento l’ex stellina Disney è come tutti in auto isolamento insieme ad alcuni suoi amici. Da poco ha rilasciato una collezione di merchandise dedicata al suo brano Dance Again e annunciato il rilascio della deluxe version di Rare con ben tre brani inediti, tra cui l’attesissimo Boyfriend.

Inoltre sta continuando a lavorare alla sua collezione di make up, la Rare Beauty che sarà rilasciata nel Nord America questa estate in esclusiva da Sephora.