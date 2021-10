X Factor Live 2021- concorrenti: chi è Fellow

Da giovedì 28 ottobre al via i Live X Factor 2021 con l’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali. Ci sono 4 roster, 12 concorrenti in totale, e tra loro nessun’altra divisione.

Fellow 20 anni di Torino, cantautore dai capelli riccissimi e dalla voce soul che canta sia in italiano che in inglese; ha una voce che sembra classica pur risultando attuale. È grande fan di Mika.

Nessuna categoria per sesso o età, nessuna barriera, nessun limite, ad eccezione dell’unica regola da rispettare: in ogni roster sono presenti almeno un solista e una band.

Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika – confermatissimi in blocco per la seconda stagione – la scelta dei 3 componenti da portare in squadra con sé è stata complessa e sentita, ma tutti si sono lasciati guidare dal loro intuito e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva negli Home Visit.

Chi è Fellow, concorrente di X Factor 2021

Federico Castello ha 21 anni, è nato ad Asti e vive a Torino e partecipa ai Live Show di X Factor 2021 nel Roster di Mika.

Aggiungendo la “w” a una parte del suo nome, si costruisce la parola “Fellow” che in inglese significa “compagno di vita”. Ha iniziato a fare musica quando aveva 8 anni insieme a suo nonno alle sagre del suo paese. Fellow cantava testi di brani anni ’60 – ’70 indossando un cappello da cowboy e una giacca militare, mentre suo nonno suonava i pezzi alla chitarra con la sua band

È da quel momento che Fellow scopre la sua passione per la musica, e il palco diventa il posto che gli trasmette più emozioni e dove si sente veramente sé stesso. È un grande fan di Mika, ascolta le sue canzoni e un po’ nello stile si ispira a lui.