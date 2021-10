X Factor Live 2021- concorrenti: chi è Nika Paris

Da giovedì 28 ottobre al via i Live X Factor 2021 con l’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali. Ci sono 4 roster, 12 concorrenti in totale, e tra loro nessun’altra divisione.

Nika Paris 16enne di origini bulgare; lo scorso anno si è trasferita in Italia (in provincia di Monza-Brianza) per produrre i suoi primi pezzi sognando di poter calcare un giorno il palco di X Factor.

Nessuna categoria per sesso o età, nessuna barriera, nessun limite, ad eccezione dell’unica regola da rispettare: in ogni roster sono presenti almeno un solista e una band.

Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika – confermatissimi in blocco per la seconda stagione – la scelta dei 3 componenti da portare in squadra con sé è stata complessa e sentita, ma tutti si sono lasciati guidare dal loro intuito e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva negli Home Visit.

Chi è Nika Paris concorrente di X Factor 2021

Nikol Palascheva, in arte Nika Paris, ha sedici anni e arriva dalla Bulgaria con il desiderio di diventare una cantante. Vive a Milano da pochi mesi e per lei l’Italia è il posto perfetto per scrivere musica.

Ha da sempre desiderato partecipare a X Factor, e ora, arrivando ai Live nel Roster di Mika, realizza il suo più grande sogno. A soli sedici anni, ha uno stile senza pari: eleganza, intraprendenza e una personalità molto forte la contraddistinguono

Alle Audizioni aveva conquistato i giudici con una cover di Je veux di ZAZ, e il suo timbro di voce ha stupito immediatamente tutti, specialmente Mika, che, scherzando, le ha detto che però non suona benissimo il Kazoo (ma per fortuna lo suona!).