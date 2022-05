Willow: ecco il trailer della nuova serie Lucasfilm

Oltre alle tante novità dedicate al mondo di Star Wars, durante il Disney D23 è stata annunciata anche Willow: serie live action di avventura fantasy targata Lucasfilm e Imagine Entertainment debutterà il 30 novembre 2022 in esclusiva su Disney+.

In attesa di vederla possiamo già dare un’occhiata al primo trailer.

Guarda il trailer della serie

A proposito della serie

Serie fantasy epica con una sensibilità contemporanea, ambientata in una terra incantata dalla bellezza mozzafiato, Willow vanta un cast internazionale eterogeneo con Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan in veste di produttori esecutivi.

La storia ebbe inizio con un aspirante mago di un villaggio Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme contribuirono a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell’oscurità. Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove devono affrontare i propri demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo.

A proposito del film originale

La serie è basata sul classico film del 1988 diretto da Ron Howard e ideato da George Lucas. Il padre di Star Wars aveva l’obiettivo di ricreare la stessa fascinazione delle ambientazioni nello spazio, ma con un’atmosfera diversa e a tratti più mitologica.

Il risultato fu un film che, pur avendo guadagnato bene al box office, non convinse del tutto: né la critica né il pubblico. Presentato alla 41° edizione del Festival di Cannes nella categoria Fuori Concorso, ricevette infatti recensioni contrastanti che elogiavano gli effetti speciali ma andavano a criticare l’andamento del film giudicato poco accattivante e senza ritmo. Nonostante tutto nel corso degli anni Willow è riuscito a guadagnarsi un nome tra le schiere di appassionati, diventando un vero e proprio cult del genere.