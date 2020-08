Su Sky Atlantic arriva la serie Kidding con Ariana Grande!

A partire dal 31 agosto su Sky Atlantic va in onda la seconda stagione della serie Kidding, con protagonista Jim Carrey e guest star la nostra Ariana Grande. Arriva sulla piattaforma satellitare il 31 agosto con i primi 5 episodi dalle 21.15 anche su NOW TV. Il lunedì successivo verranno trasmessi i 5 episodi finali. La serie sarà disponibile anche on demand.

Carrey torna in un ruolo che gli è valso una candidatura ai Golden Globe® e che ha sancito il suo ritorno in TV – nonché la sua seconda collaborazione con il premio Oscar Michel Gondry, regista di Se mi lasci ti cancello. Nel mondo fatto di musica, magia, pupazzi e marionette della serie targata SHOWTIME, spicca la tragedia personale del personaggio interpretato da Carrey, l’iconico presentatore televisivo di show per bambini, la cui vita è andata in pezzi per la perdita di uno dei suoi due figli.

La cantante di Rain On Me interpreta il ruolo di Piccola Grande, la fatina della speranza… più speranza uno ha più lei cresce. Un ruolo molto dolce e particolare per una serie fuori dagli schemi.

La trama della serie

La serie, che riprende pochi secondo dopo il finale della stagione precedente, ruota attorno a un momento cruciale della vita di Jeff Piccirillo: per la prima volta in 30 anni il Mr. Pickles’ Puppet Time non va più in onda e Jeff deve trovare una via alternativa per comunicare con i suoi fan che hanno ancora bisogno di lui. Jeff crea quindi un nuovo e controverso metodo per parlare con i bambini di tutto il mondo, ma questo lo porterà, per la prima volta nella sua carriera, a diventare bersaglio di ostilità e di critiche. Alla ricerca di un nuovo equilibro personale tra vita familiare e il suo ruolo di presentatore tv, Jeff scoprirà un nuovo lato di se stesso.

Il trailer

KIDDING Season 2 Official Trailer (2019) Ariana Grande, Jim carrey Series

