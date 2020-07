We are who we are: La serie di Luca Guadagnino su Sky (trailer e trama)

We are who we are sarà una delle serie di punta del prossimo autunno per Sky. Dietro agli episodi c’è la collaborazione Sky HBO e la produzione porta la firma di The Apartment e Wildside. Luca Guadagnino (Chiamami col tuo nome) è sceneggiatore e produttore esecutivo Ecco trailer, data di uscita e e trama

We are who we are uscirà il 9 ottobre e sarà disponibile su Sky e Now TV e conta 8 episodi. Una storia di formazione con protagonisti due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia. La serie parla di amicizia, di primi amori e di tutti i misteri dell’essere un adolescente. Una storia che ogni giorno si ripete in ogni parte del mondo, ma che in questo caso avviene in un piccolo scorcio di Stati Uniti in Italia. Nel cast troviamo Jack Dylan Grazer interpreta Fraser, un quattordicenne timido e introverso, che da New York va a vivere in una base militare in Veneto con la madre Sarah (Chloë Sevigny) e la compagna Maggie (Alice Braga), due militari.

Jordan Kristine Seamón interpreta Caitlin, un’adolescente apparentemente spavalda e sicura di sé che vive da anni con la sua famiglia nella base e parla italiano. Ha fratello maggiore Danny (Spence Moore II) e un rapporto più stretto con il padre Richard (Kid Cudi) che non con la madre Jenny. Caitlin è la leader del suo gruppo in cui ci sono Britney (Francesca Scorsese), ragazza schietta e disinibita e Craig (Corey Knight), allegro e bonario. Ci sono poi Sam (Ben Taylor), il geloso ragazzo di Caitlin, Enrico (Sebastiano Pigazzi), uno spensierato diciottenne del Veneto e infine Valentina (Beatrice Barichella).

Ecco il trailer ufficiale di We are who we are:

We Are Who We Are | Teaser Trailer

