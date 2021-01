Wandavision: le più belle storie della coppia Marvel

Per prepararci alla visione di Wandavision (scusate il gioco di parole) su Disney Plus, andiamo prima a conoscere meglio la coppia di Avengers tramite le storie più belle pubblicate nel corso degli anni dalla Marvel. Wanda Maximoff è una “strega” capace di manipolare la realtà. Visione è invece un “sintezoide”, una via di mezzo tra umano e robot capace di volare e di modificare la sua densità corporea e di passare attraverso le cose. Impariamo a scoprire le origini e le vicende più appassionanti dei due supereroi tramite alcuni volumi editi da Panini Comics. Ricordiamo che la serie tv Wandavision sarà disponibile su Disney Plus a partire da domani 15 gennaio.

WANDAVISION: VISIONI DEL FUTURO

Iniziamo da Wandavision: visioni del futuro , capolavoro di Tom King e Gabriel Hernandez Walta. Nella storia vedremo Visione affrontare uno dei suoi desideri più reconditi e proibiti: diventare un essere umano. E cosa c’è di più umano del farsi una famiglia? E così, letteralmente, Visione va in laboratorio e si costruisce una famiglia composta da una moglie e due figli con la stessa ambizione… ma cosa succede quando il bisogno di esseri umani diventa un’ossessione?

WANDA & VISIONE

Per conoscere però il mondo di Visione e Wanda non mancano altri titoli degni di nota. Tra queste ricordiamo Wanda & Visione, un volume che raccoglie tutte le storie più affascinanti e curiose con protagonisti la coppia di avengers, tanto atipica quanto speciale. Wanda & Visione è stata creata per tutti coloro che desiderano approfondire la love story dei due supereroi del Marvel Universe.

VISIONE & SCARLET WITCH

Chi invece vuole godersi il matrimonio tra Visione e Wanda Maximoff potrà contare sul Visione & Scarlet Witch. Questo amore, apparentemente impossibile, si è sviluppato attraverso molti anni, sfociando nel matrimonio e a una duratura vita coniugale. Dopo le nozze, la coppia si prese anche del tempo lontano dalla vita supereroistica, per riacquistare un equilibrio e un po’ di serenità.

SCARLET WITCH: LA STRADA DELLE STREGHE

Infine, per chi volesse approfondire il personaggio di Wanda Maximoff proponiamo Scarlet Witch: La strada delle streghe. Per la prima volta, in un unico volume la serie scritta da James Robinson, che ha ridefinito il ruolo di Wanda Maximoff nel Marvel Universe. Infine, a rendere tutto più straordinario, i disegni di un team di artisti che rende l’opera un vero “must”: Vanesa Del Rey (Daredevil), Steve Dillon (Punisher), Javier Pulido (She-Hulk) e Marguerite Sauvage (The Life Of Captain Marvel) e le copertine originali di David Aja (Hawkeye).

Per aggiornamenti su Wandavision e l’universo Marvel continuate a seguirci!