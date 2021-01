Avengers 5 si farà: la conferma da parte della Marvel

Avengers 5 si farà: a confermarlo è stato Kevin Feige dei Marvel Studios, nel corso di un’intervista a IGN. La produzione del quinto capitolo della saga cinematografica ambientata nel MCU non ha ancora una data. La sicurezza comunque ce l’abbiamo adesso: una nuova avventura dedicata agli eroi più potenti della Terra arriverà al cinema prima o poi.

Ricordiamo come al momento la produzione da parte dei Marvel Studios verta su altri progetti come Wandavision, serie tv in partenza su Disney Plus, che inaugura la fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Si parte allora con nuove teorie riguardanti la trama di Avengers 5, di cui al momento sappiamo davvero pochissimo.

AVENGERS 5: LE DICHIARAZIONI DI KEVIN FEIGE

Nel corso dell’intervista, parlando della futura produzione di Avengers 5, Kevin Feige ha dichiarato: “Ci dobbiamo ancora pensare ma dovremmo dare un sì, a un certo punto”. Il COO responsabile delle produzioni del MCU ha lasciato intendere dunque che al momento i Marvel Studios siano occupati nel fare altro, ma che prima o poi la questione Avengers 5 sarà senza dubbio affrontata. Sarebbe del resto stato stupido terminare la saga cinematografica degli Avengers con Endgame, film questo, che ha raggiunto un incasso pari a tre miliardi di dollari. Insomma, un sequel per rincarare la dose ci voleva davvero. Certo sarà molto complesso stilare una degna sceneggiatura dopo i colpi di scena accaduti nella pellicola precedente.

E SE SI VOLESSE SOLO MANTENERE IL SILENZIO?

È tuttavia possibile che in realtà gli addetti ai lavori abbiano già in mente la trama di Avengers 5 e che forse per ora si starebbe cercando di mantenere il silenzio assoluto sulla questione. Certo è che al momento gli impegni dei Marvel Studios sono già molti e perlopiù incentrati sulle serie future in onda su Disney Plus. Di conseguenza ne avremo da attendere. Intanto, è bastato citare Avengers 5, per farlo balzare tra i trend di Twitter. Che cosa ci aspetta? L’attesa crea tanta ansia certo, ma l’effetto sorpresa è sicuramente una sensazione stupenda da vivere al momento opportuno.

