Da oggi, mercoledì 22 gennaio, è disponibile Vorrei dimenticarti, il singolo che vede per la prima volta la collaborazione dei giovanissimi e talentuosi Jenesy (Gianni Musella) e Samuele Fazzi. Il legame tra i due artisti nasce dalla partecipazione di entrambi al programma televisivo Il Collegio 4, il popolare docu-reality in onda su Rai 2, che li ha fatti incontrare e unire grazie alla passione comune per la musica.

Vorrei dimenticarti è un brano che racconta un amore ormai finito. Ma che continua ad essere onnipresente nella vita dei protagonisti rivelandosi, perciò, impossibile da dimenticare. Samuele e Jenesy raccontano lo struggimento del primo amore parlando senza filtri a tutti i giovani innamorati, ragazzi che interagiscono sui social e che discutono su WhatsApp. Il timbro profondo di Samuele e le melodie rap di Jenesy sono il manifesto di una generazione. I due parlano a nome di tutti i loro coetanei, chiarendo al mondo che non esiste un’età giusta o sbagliata per soffrire.

Audio

Testo

Ti aspetto qua sotto la pioggia

che bagna questi pensieri confusi

tra pozzanghere di lacrime taglienti

che la terra poi prosciugherà via

sappi che ucciderei chiunque

chiunque ti guardasse come ti ho guardata io

e come non farò mai più

perché il destino ci ha divisi ormai

e da lontano ci guardiamo con i pugni chiusi

RIT

Vorrei morire per dimenticarti

ma non sarebbe una soluzione

e per fare stare bene entrambi

basterebbe una distrazione

mi visualizzi ma non mi rispondi

e sai che piango sopra quell’online

spero diventi un sta scrivendo

ma tanto so che non mi scrivi mai

La mia vita è una farsa

una falsa partenza

una vita che passa

che scappa in tua assenza

o con te o con nessun altra

vivo la mia vita un film

dove il principe combatte per salvare la sua queen

ed eravamo troppo distanti e distratti

so che è una questione d’istanti

come gli scatti

e si vede da come mi guardi

che ormai non vuoi più fidarti di me

RIT

Vorrei morire per dimenticarti

ma non sarebbe una soluzione

e per fare stare bene entrambi

basterebbe una distrazione

Io ti dicevo che sbagliavi

ma sei testarda e non l’hai capito mai

e ancora una volta

tu mi hai urlato in faccia

di andare via da te

Cambiavi pagina dopo pagina

la mia vita con te altro che magica

e sento questa tristezza che mi contamina

perché hai giocato troppo

con le chiavi della mia anima

RIT

Vorrei morire per dimenticarti

ma non sarebbe una soluzione

e per fare stare bene entrambi

basterebbe una distrazione

mi visualizzi ma non mi rispondi

e sai che piango sopra quell’online

spero diventi un sta scrivendo

ma tanto so che non mi scrivi mai

Tra le mie braccia un po’ più fredde

non trovo altro che rimpianti

di due sorrisi un po’ sciupati

che ora piangono di noi, di noi, di noi

che ora piangono di noi