Samuele Fazzi e Gianni Musella de Il Collegio insieme per il singolo Vorrei dimenticarti

Vorrei dimenticarti è un brano che racconta un amore ormai finito. Ma che continua ad essere onnipresente nella vita dei protagonisti rivelandosi, perciò, impossibile da dimenticare. Samuele e Jenesy raccontano lo struggimento del primo amore parlando senza filtri a tutti i giovani innamorati, ragazzi che interagiscono sui social e che discutono su WhatsApp. Il timbro profondo di Samuele e le melodie rap di Janesy sono il manifesto di una generazione. I due parlano a nome di tutti i loro coetanei, chiarendo al mondo che non esiste un’età giusta o sbagliata per soffrire.

Jenesy, nome d’arte di Gianni Musella, nasce a Torino nel 2001 e, attualmente, vive a Moncalieri assieme ai genitori e alle sue due sorelle. Da sempre appassionato di musica e in particolare di rap, nel 2016 crea un duo con l’amico Spike dal quale nascono pezzi come Non mi serve un maestro e Guarda come Flixbus. Nel 2019 è stato uno degli studenti de Il Collegio. Qui si è fatto apprezzare per la sua simpatia e spigliatezza, riuscendo a ottenere il tanto ambito diploma.

Samuele Fazzi, classe 2001, nasce a Massa. Si avvicina al mondo della musica all’età di 11 anni grazie allo studio del flauto traverso e del pianoforte. La musica ha sempre giocato un ruolo fondamentale nella sua vita, riuscendo a superare un periodo difficile – la perdita della mamma – proprio attraverso questa grande passione. Samuele vive con la sua famiglia, che lo ha cresciuto e sostenuto nei momenti di difficoltà, e frequenta il liceo musicale. Nel 2019 è stato uno dei protagonisti de Il Collegio. Esperienza che gli ha consentito anche di mettere in mostra il suo amore per la musica.