Il Collegio: Asia Busciantella al Salone delle Meraviglie

Asia Busciantella, protagonista de Il Collegio 4 ha deciso di cambiare look rivolgendosi a un parrucchiere. E non a un parrucchiere qualsiasi. La ragazza ha fatto un salto da Federico Fashion Style, meglio conosciuto come il Salone delle Meraviglie.

Più precisamente, Asia è stata nella sede di Milano uscendone con una capigliatura completamente rinnovata, più lunga e più folta, con dei colpi di sole molto naturali. Tutto questo grazie alle mani sapienti di Federico Lauri, a delle extention applicate senza colla e a una colorazione tonalizzante in grado di conferire una lucentezza particolare.

Ma chi è Federico Lauri, padrone di casa de Il Salone delle Meraviglie. Eccentrico, divertente e devoto al suo lavoro, Federico è uno degli hair stylist più amati d’Italia. E’ nato 30 anni fa ad Anzio, vicino Roma, città in cui gestisce anche la sua boutique principale. Il suo negozio è frequentato da moltissime celebrità. La sua lista di clienti include, tra gli altri, Aida Yespica, Giulia De Lellis, Alba Parietti, Valeria Marini. Ma anche personaggi diventati famosi grazie a qualche reality. Proprio come Asia Busciantella.

Celebrità e persone meno famose lo apprezzano per le tecniche molto speciali che mette in atto quando è a lavoro e che vengono mostrate al pubblico nel programma di Real Time ogni martedì.

Che Asia Busciantella possa apparire in una delle prossime puntate della trasmissione è però improbabile. Questo perché è stata da Federico pochi giorni fa e la nuova stagione è stata registrata da tempo. C’è però la possibilità di vedere le gemelle Fazzini de Il Collegio 3 che sono state al Salone delle Meraviglie per un cambio di look nel mese dicembre.