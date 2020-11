Il gruppo pop K/DA svela il suo primo album: All Out

Il gruppo pop K/DA ha svelato il suo primo album intitolato All Out. Ricordiamo che il super gruppo pop virtuale è composto da Ahri, Kai’Sa, Evelynn, e Akali del videogioco League of Legends. All Out contiene cinque brani, tra cui MORE e THE BADDEST (acclamatissimo). L’album è stato scritto dalla cantautrice e rapper Bekuh Boom e e prodotto, missato e masterizzato da Sebastian Najand, compositore di Riot Games. Ogni brano dell’album va a rispecchiare le diverse personalità di ciascun membro del gruppo, offrendo ai fan un assaggio dello stile eclettico caratterizzante le K/DA. All Out è disponibile gratuitamente su diverse piattaforme streaming.

LISTA DEI BRANI DI ALL OUT

Qui di seguito presentiamo la lista dei brani contenuti in All Out:

“MORE” , con la collaborazione di Madison Beer, SOYEON e MIYEON delle (G)I-DLE, Jaira Burns, Lexie Liu e Seraphine

, con la collaborazione di “VILLAIN” , con la collaborazione di Madison Beer e Kim Petras

, con la collaborazione di Madison Beer e “DRUM GO DUM” con la collaborazione di Aluna, Wolftyla, e Bekuh Boom

con la collaborazione di “I’LL SHOW YOU” con la collaborazione dei membri delle TWICE JIHYO, NAYEON, SANA, e CHAEYOUNG, Bekuh Boom e Annika Wells

con la collaborazione dei membri delle “THE BADDEST” , con la collaborazione di SOYEON e MIYEON delle (G)I-DLE, Bea Miller, e Wolftyla

IL SUCCESSO DI “MORE” E “THE BADDEST”

“MORE” risulta essere il brano di punta della K/DA. Lanciato la settimana scorsa, la canzone ha già ottenuto innumerevoli consensi divenendo in pochissimo tempo un successo a livello internazionale. Il videoclip su Youtube ha ricevuto più di 23 milioni di visualizzazioni raggiungendo il primo posto nella classifica L-Pop di iTunes, il secondo nella classifica Pop, il quarto in quella delle Canzoni internazionali, settimo in quella Americana.

Tra gli artisti che hanno lavorato ala creazione di “MORE” troviamo Madison Beer, SOYEON e MIYEON del gruppo femminile K-pop (G)I-DLE e Jaira Burns. Per quanto riguarda “THE BADDEST” esso è il singolo in anteprima di All Out, pubblicato precedentemente insieme al suo video musicale con testo. Tra gli artisti che lo hanno prodotto troviamo MIYEON e SOYEON, con Bea Miller e Wolftyla. Nella settimana del 12 settembre ha scalato le classifiche delle vendite digitali mondiali di BillBoard piazzandosi al primo posto.

Per aggiornamenti sulle K/DA e altri gruppi musicali continuate a seguirci!