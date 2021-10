I Maneskin da Jimmy Fallon: “Apriremo il concerto dei Rolling Stones”

I Maneskin, ospiti ieri sera del popolare The Tonight Show condotto da Jimmy Fallon, hanno annunciato che saranno loro ad aprire il concerto dei The Rolling Stones che si terrà il 6 novembre a Las Vegas.

Il debutto della band nella tv americana è stato impreziosito anche da un mini concerto con la loro Beggin che proprio in America continua a riscuotere tanto successo. La cover della canzone di Frankie Valli e i Four Seasons in questo momento è nella Top 5 della classifica pop.

Forse anche per questo la partecipazione al programma, tra i più acclamati negli Stati Uniti, è stato concesso per la prima volta a un gruppo musicale italiano.

“State pronti, preparatevi a non togliervi i pantaloni, arrivano dall’Italia, hanno vinto l’Eurovision che è una specie di America’s got talent ma più grande”, ha annunciato Jimmy Fallon per introdurli nella trasmissione.

I Maneskin hanno cantato anche Mammamia, il singolo di più recente uscita che è un inno contro gli stereotipi sugli italiani.

Oltre ad avere l’onore di aprire il concerto del gruppo musicale britannico a Las Vegas, I Maneskin terranno anche altri due live oltreoceano. Si esibiranno infatti questa sera stessa al Bowery Ballroom di New York e il primo novembre al Roxy Theatre di Los Angeles.

Con oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno debuttato alla posizione #24 della Classifica Global di Spotify con Mammamia.

Il singolo pubblicato l’8 ottobre ha segnato il più alto debutto in classifica fra le nuove uscite. Ed è il più alto di sempre per la band!