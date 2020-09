Zayn: è uscito il video ufficiale di Better (testo e traduzione)

Si apre oggi ufficialmente una nuova era per Zayn degli One Direction! L’artista britannico ha infatti pubblicato oggi, 25 settembre, su tutte le piattaforme di streaming e negli online store, il suo nuovo singolo! Better, questo il titolo del pezzo, è una splendida uptempo soul perfettamente nello stile r&b già sperimentato dal cantante.

Better, a quanto pare, sarà il primo singolo estratto dal nuovo progetto discografico di Zayn. A riguardo, almeno per adesso, non abbiamo particolari info.





La cosa davvero curiosa è che l’artista torna con un nuovo singolo proprio nei giorni in cui “muove i primi passi” nel mondo la sua prima figlia. Lo scorso weekend, infatti, la splendida modella Gigi Hadid, sua compagna da anni, ha infatti partorito la sua primogenita. Una bambina, per fortuna, in ottima salute di cui però Zayn non ha per ora voluto rivelare il nome.

In attesa di scoprire come si chiama la piccola appena arrivata, godiamoci il video ufficiale di Better! Lo trovate qui sotto!

ZAYN - Better (Official Video)

Dove eravamo rimasti con Zayn?

A dicembre 2018 l’artista aveva pubblicato il suo secondo disco, Icarus Falls.

Icarus Falls contiene 27 brani, tra cui “Let Me”, “Entertainer” e “Sour Diesel” lanciati nel corso dell’estate nonché i più recenti “Fingers” e “Rainberry” e ovviamente l’attuale singolo “No Candle No Light” feat. Nicki Minaj.

“Icarus Falls” di ZAYN è il seguito di “Mind of Mine” del 2016 che, accolto con grande favore dalla critica, è salito al #1 della classifica di vendita degli album sia in UK che in US nella prima settimana di uscita. Il singolo “PILLOWTALK”, DOPPIO PLATINO in Italia, aveva raggiunto il #1 della chart in ben 68 Paesi: Zayn è diventato così il primo artista maschile inglese a raggiungere il #1 nel Regno Unito e negli Stati Uniti con un singolo d’esordio, motivo in più per considerare ZAYN uno degli artisti più importanti della sua generazione.